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Цей вид раку можна визначити по голосу: симптоми розвиваються дуже швидко

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П'ятниця 14 січня 2022 08:35
Цей вид раку можна визначити по голосу: симптоми розвиваються дуже швидко Фото: Лікарі назвали ранні симтоми раку гортані (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Позитивний результат лікування раку можна отримати тільки в тому випадку, якщо хвороба була виявлена на ранніх стадіях. Деякі види раку проявляються вже на першій стадії, але симптоми часто бувають неочевидні.

Який рак можна визначити по голосу і на що потрібно звернути увагу, розповіли фахівці Cancer Research UK.

"Якщо у вас хрипкий голос протягом більш як три тижні, це може бути ознакою раку гортані. Це один з найчастіших симптомів. Але хрипкий голос можуть викликати й інші причини, одна з найчастіших - ларингіт", - зазначають лікарі.

Вони розповіли, що симптоми раку гортані можуть включати такі симптоми:

  • Біль в горлі
  • Постійний кашель
  • Біль або утруднення при ковтанні
  • Відчуття грудки в шиї або горлі

З більш рідкісних ознак цього виду раку лікарі називають дисфонію - проблеми з проголошенням звуків голосу, а також біль у вухах.

Гортань - це частина глотки, яка утворює вхід в трахею, вона допомагає людині дихати та говорити.

Рак гортані найчастіше зустрічається у людей старше 60 років і частіше цей вид онкології вражає чоловіків.

Всі онкологічні захворювання, які вражають гортань, називають раком гортані або раком голосових зв'язок.

"Ці види раку майже завжди являють собою рак голосової щілини, який виявляється на ранній стадії через зміну голосу. Вони майже завжди виліковні за допомогою ендоскопічної хірургії або променевої терапії", - пояснили фахівці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали основні симптоми раку легенів.

А також розповідали про те, які симптоми онкології проявляються на обличчі та шиї.

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