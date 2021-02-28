Названі найбільш надійні та економічні кросовери, які точно вас не розорять

Фахівці назвали п'ять найбільш економічних кросоверів, які відрізняються надійністю в експлуатації і не розорять своїх власників частими поломками і дорогим обслуговуванням. Крім того, ці "конячки" не витрачають багато палива.

Про це пише tarantas.news.

Витрата палива становить 6,3 л на 100 км. Базова комплектація з 1,5-літровим двигуном потужністю 103 кінських сили. Вартість стартує від 9,3 тисячі доларів.

Витрачає 6,3 л/100 км. У початковій комплектації SE з мотором 1,6 літра потужністю 117 кінських сил. Ціна - 16,4 тисячі доларів.

Для подолання відстані в 100 км знадобитися 6,2 л бензину. Авто має 108 кінських сил (під капотом 1,6-літровий мотор). Вартість машини 12,8 тисячі доларів.

Японська модель, яка витрачає всього 5,9 літра бензину на 100 кілометрів. Ціна авто становить 12,8 тисячі доларів.

Раніше ми писали, що легендарний Jeep Cherokee може залишитися без назви. Це пов'язано з вимогою вождя корінного американського народу племені черокі.

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