Названі найнадійніші американські авто з пробігом, які найчастіше обирають українці

На автомобільному ринку України продовжує зростати попит на американські автомобілі з пробігом. Їх можна придбати на аукціонах за хорошу ціну - для себе або на продаж.
Про це повідомляє ресурс auto.ria.com.
При цьому експерти радять підходити до покупки такого авто обдумано - при виборі уважно вивчити історію автомобіля.
Адже недобросовісні продавці можуть намагатися збути машину після ДТП або "потопельника".
Рейтинг найпопулярніших моделей американських вживаних авто, на думку експертів, виглядає так:
Раніше експерти розповіли, як правильно підготувати автомобіль до весни, і які типові помилки при цьому найчастіше допускають автомобілісти.
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