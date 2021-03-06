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Названі найнадійніші американські авто з пробігом, які найчастіше обирають українці

Автор: Світлана Мащенко

На автомобільному ринку України продовжує зростати попит на американські автомобілі з пробігом. Їх можна придбати на аукціонах за хорошу ціну - для себе або на продаж.

Про це повідомляє ресурс auto.ria.com.

При цьому експерти радять підходити до покупки такого авто обдумано - при виборі уважно вивчити історію автомобіля.

Адже недобросовісні продавці можуть намагатися збути машину після ДТП або "потопельника".

Рейтинг найпопулярніших моделей американських вживаних авто, на думку експертів, виглядає так:

  • Ford Fusion від 2013 року - $10 000;
  • Nissan Rogue від 2013 року - $13 000;
  • Volkswagen Passat від 2011 року - $9000;
  • Volkswagen Jetta 2011 року - $8000;
  • Ford Focus від 2011 року - $7500;
  • FordEscape від 2013 року - $10 500;
  • Hyundai Sonata 2011 року - $9000;
  • Toyota Camry від 2011 року - $11 000;
  • Nissan Leaf від 2011 року - $7000;
  • BMW X5 від 2010 року - $14 700;
  • KIA Optima від 2011 року - $8800;
  • Volkswagen Tiguan від 2009 року - $9900;
  • Hyundai Elantra 2012 року - $8500;
  • BMW 3 series від 2012 року - $12 000;
  • Mazda 3 від 2013 року - $8800.

Раніше експерти розповіли, як правильно підготувати автомобіль до весни, і які типові помилки при цьому найчастіше допускають автомобілісти.

Також ми писали, у яких випадках моторну оливу потрібно міняти раніше, ніж належить.

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