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Названі найнадійніші авто з США, які майже не ламаються

Автор: Світлана Мащенко

Фахівці автомобільного ринку назвали найнадійніші автомобілі з США, які рідше всього ламаються, доставляючи клопотів своїм власникам.

Рейтинг автомобілів склало американське агентство J. D. Power

Так, провідні експерти американського агентства оцінили сотню машин, випущених в 2018-2021 роках, ґрунтуючись на опитуванні власників цих авто.

Лідерами за результатами дослідження стали Lexus, Porsche і Kia.

  • Lexus зайняв перше місце з показником в 81 поломку на 100 авто.
  • На другому місці - Porsche. У цього авто 86 поломок на 100 машин. А самою надійною моделлю компанії став Porsche 911.
  • Третє місце у Kia з 97 поломками на 100 машин.

Зазначимо, що автомобільна марка Kia ще рік тому займала 14-е місце.

А ось найбільш ненадійними автомобілями стали Jaguar (186 поломок), Alfa Romeo (196) і Land Rover (244).

Повний рейтинг американських автомобілів по надійності (фото: jdpower.com)

Раніше експерти назвали також найдешевші і найнадійніші легковики вторинного ринку, які не розорять на ремонті.

Також ми писали, що названі найнадійніші нові та б/у авто, які найчастіше обирають українці.

Крім того, нещодавно з'явився топ кросоверів з пробігом, яким найчастіше віддають перевагу наші співвітчизники.

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