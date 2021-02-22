Названі найнадійніші авто з США, які майже не ламаються

Фахівці автомобільного ринку назвали найнадійніші автомобілі з США, які рідше всього ламаються, доставляючи клопотів своїм власникам.
Рейтинг автомобілів склало американське агентство J. D. Power
Так, провідні експерти американського агентства оцінили сотню машин, випущених в 2018-2021 роках, ґрунтуючись на опитуванні власників цих авто.
Лідерами за результатами дослідження стали Lexus, Porsche і Kia.
Зазначимо, що автомобільна марка Kia ще рік тому займала 14-е місце.
А ось найбільш ненадійними автомобілями стали Jaguar (186 поломок), Alfa Romeo (196) і Land Rover (244).
Повний рейтинг американських автомобілів по надійності (фото: jdpower.com)
Раніше експерти назвали також найдешевші і найнадійніші легковики вторинного ринку, які не розорять на ремонті.
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