Названо найчастіші причини ДТП в Україні: кількість аварій у 2021 році різко зросла

Найчастішою причиною ДТП в Україні є порушення правил дорожнього руху. Однак в 99% випадків причини таких порушень бувають абсолютно різні та часом навіть неймовірні.

У Національній поліції України склали статистику найпопулярніших причин ДТП за перше півріччя 2021 року. Про це пише Auto.Bigmir.

Як відзначають в Національній поліції, у 2021 році кількість ДТП зросла в рази в порівнянні з аналогічним періодом попередніх років. За перші шість місяців цього року було складено понад 86 тисяч протоколів на дорогах України. Зростання кількості аварій частково пов'язане з тим, що власні автомобілі в період коронавірусу стали більш популярним транспортним засобом.

Основні причини ДТП на дорогах України

Порушення правил маневрування: 35 947 випадків

Перевищення безпечної швидкості: 20 414 випадків

Недотримання дистанції 14 675 випадків

Порушення правил проїзду перехресть 5 529 випадків

Керування транспортом у стані сп'яніння: 2 346 випадків

А що з якістю доріг?

Як зазначають у правоохоронних органах, погана якість доріг не сильно вплинула на статистику ДТП за перше півріччя 2021 року. Із загальної кількості аварій - всього 481 ДТП через поганий стан доріг.

Причина ДТП влітку

У літню пору кількість аварій збільшується, але частіше це пов'язано з людським фактором – перевтома за кермом, відсутність сну і засипання водія під час руху.

Основні причини ДТП з потерпілими