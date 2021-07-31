Названо найчастіші причини ДТП в Україні: кількість аварій у 2021 році різко зросла
Найчастішою причиною ДТП в Україні є порушення правил дорожнього руху. Однак в 99% випадків причини таких порушень бувають абсолютно різні та часом навіть неймовірні.
У Національній поліції України склали статистику найпопулярніших причин ДТП за перше півріччя 2021 року. Про це пише Auto.Bigmir.
Як відзначають в Національній поліції, у 2021 році кількість ДТП зросла в рази в порівнянні з аналогічним періодом попередніх років. За перші шість місяців цього року було складено понад 86 тисяч протоколів на дорогах України. Зростання кількості аварій частково пов'язане з тим, що власні автомобілі в період коронавірусу стали більш популярним транспортним засобом.
Основні причини ДТП на дорогах України
- Порушення правил маневрування: 35 947 випадків
- Перевищення безпечної швидкості: 20 414 випадків
- Недотримання дистанції 14 675 випадків
- Порушення правил проїзду перехресть 5 529 випадків
- Керування транспортом у стані сп'яніння: 2 346 випадків
А що з якістю доріг?
Як зазначають у правоохоронних органах, погана якість доріг не сильно вплинула на статистику ДТП за перше півріччя 2021 року. Із загальної кількості аварій - всього 481 ДТП через поганий стан доріг.
Причина ДТП влітку
У літню пору кількість аварій збільшується, але частіше це пов'язано з людським фактором – перевтома за кермом, відсутність сну і засипання водія під час руху.
Основні причини ДТП з потерпілими
- Перевищення безпечної швидкості 5 058 постраждалих, 615 загиблих
- Порушення правил маневрування: 2 581 потерпілий, 167 загиблих
- Порушення правил проїзду перехресть: 1 195 постраждалий, 42 загиблих
- Порушення правил проїзду пішохідних переходів: 757 постраждалих, 53 загиблих
- Недотримання дистанції: 709 постраждалих, 27 загиблих
- Керування транспортом у стані сп'яніння: 496 постраждалих, 49 загиблих
- Виїзд на смугу зустрічного руху: 467 постраждалих, 82 загиблих
- Перевищення встановленої швидкості: 290 постраждалих, 63 загиблих
- Перехід пішоходами дороги у невстановленому місці: 287 постраждалих, 81 загиблий
- Невиконання водієм сигналу регулювання: 197 постраждалих, 4 загиблих
- Раптовий вихід на проїжджу частину: 149 постраждалих, 50 загиблих
- Порушення правил обгону: 147 постраждалих, 14 загиблих
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо найнебезпечніші траси в Україні, де відбувається найбільше ДТП.