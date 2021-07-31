Названы самые частые причины ДТП в Украине: количество аварий в 2021 году резко выросло
Самой частой причиной ДТП в Украине является нарушение правил дорожного движения. Однако в 99% случаев причины таких нарушений бывают абсолютно разные и порой даже невероятные.
В Национальной полиции Украины составили статистику самых популярных причин ДТП за первое полугодие 2021 года. Об этом пишет Auto.Bigmir.
Как отмечают в Национальной полиции, в 2021 году количество ДТП возросло в разы по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет. За первые шесть месяцев этого года было составлено более 86 тысяч протоколов на дорогах Украины. Рост количества аварий частично связан с тем, что собственные автомобили в период коронавируса стали более популярным транспортным средством.
Основные причины ДТП на дорогах Украины
- Нарушение правил маневрирования: 35 947 случаев
- Превышение безопасной скорости: 20 414 случаев
- Несоблюдение дистанции 14 675 случаев
- Нарушение правил проезда перекрестков 5 529 случаев
- Управление транспортом в состоянии опьянения: 2 346 случаев
А что с качеством дорог?
Как отмечают в правоохранительных органах, плохое качество дорог не сильно повлияло на статистику ДТП за первое полугодие 2021 года. Из общего количества аварий – всего 481 ДТП из-за плохого состояния дорог.
Причина ДТП летом
В летнее время количество аварий увеличивается, но чаще это связано с человеческим фактором – переутомление за рулем, отсутствие сна и засыпание водителя во время движения.
Основные причины ДТП с пострадавшими
- Превышение безопасной скорости 5 058 пострадавших, 615 погибших
- Нарушение правил маневрирования: 2 581 пострадавший, 167 погибших
- Нарушение правил проезда перекрестков: 1 195 пострадавший, 42 погибших
- Нарушение правил проезда пешеходных переходов: 757 пострадавших, 53 погибших
- Несоблюдение дистанции: 709 пострадавших, 27 погибших
- Управление транспортом в состоянии опьянения: 496 пострадавших, 49 погибших
- Выезд на полосу встречного движения: 467 пострадавших, 82 погибших
- Превышение установленной скорости: 290 пострадавших, 63 погибших
- Переход пешеходами дороги в неустановленном месте: 287 пострадавших, 81 погибший
- Невыполнение водителем сигнала регулирования: 197 пострадавших, 4 погибших
- Внезапный выход на проезжую часть: 149 пострадавших, 50 погибших
- Нарушение правил обгона: 147 пострадавших, 14 погибших
Напомним, ранее мы писали о том, что названы самые опасные трассы в Украине, где происходит больше всего ДТП.