Названы самые частые причины ДТП в Украине: количество аварий в 2021 году резко выросло

Самой частой причиной ДТП в Украине является нарушение правил дорожного движения. Однако в 99% случаев причины таких нарушений бывают абсолютно разные и порой даже невероятные.

В Национальной полиции Украины составили статистику самых популярных причин ДТП за первое полугодие 2021 года. Об этом пишет Auto.Bigmir.

Как отмечают в Национальной полиции, в 2021 году количество ДТП возросло в разы по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет. За первые шесть месяцев этого года было составлено более 86 тысяч протоколов на дорогах Украины. Рост количества аварий частично связан с тем, что собственные автомобили в период коронавируса стали более популярным транспортным средством.

Основные причины ДТП на дорогах Украины

Нарушение правил маневрирования: 35 947 случаев

Превышение безопасной скорости: 20 414 случаев

Несоблюдение дистанции 14 675 случаев

Нарушение правил проезда перекрестков 5 529 случаев

Управление транспортом в состоянии опьянения: 2 346 случаев

А что с качеством дорог?

Как отмечают в правоохранительных органах, плохое качество дорог не сильно повлияло на статистику ДТП за первое полугодие 2021 года. Из общего количества аварий – всего 481 ДТП из-за плохого состояния дорог.

Причина ДТП летом

В летнее время количество аварий увеличивается, но чаще это связано с человеческим фактором – переутомление за рулем, отсутствие сна и засыпание водителя во время движения.

Основные причины ДТП с пострадавшими