Названо найнебезпечніші дороги в Україні: понад тисячу аварій за півроку

В Україні є ділянки трас і місця, де аварії відбуваються досить часто. І не завжди катастрофи пов'язані з поганим дорожнім покриттям або станом траси в цілому.

Які траси в Україні стали найнебезпечнішими в період з 1 січня по 31 травня 2021 року, розповіли в ТСН з посиланням на дані Opendatabot.

Таких трас в Україні виявилося цілих п'ять і за пів року там сталося понад 1300 ДТП з травмованими або загиблими людьми.

Першою дорогою в списку стоїть траса М-06 Київ-Чоп (На Будапешт, через Львів, Мукачево, Ужгород). За першу половину 2021 року там сталося 176 аварій, смертельних – 38 ДТП.

На другому місці опинилася траса М-03 Київ-Харків-Довжанський (дорога на Ростов-на-Дону). Там сталося з початку року 92 аварії, з них 28 – смертельних.

Третю позицію зайняла траса М-05 Київ-Одеса. 68 аварій з травмованими та 22 - з загиблими.

На четвертому місці опинилася траса М - 12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка (Через Вінницю). За п'ять місяців 2021 року – 68 аварій, з них 18 – з летальними випадками.

Замикає п'ятірку найнебезпечніших трас в Україні дорога Н-03 Житомир-Чернівці. У 2021 році там сталося 44 аварії, з них – 14 смертельних ДТП.

Найнебезпечніші траси в Україні