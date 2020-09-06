Названі корисні звички, які насправді можуть нашкодити

Фахівці назвали хороші звички, якими не варто зловживати
Лікарі кажуть, що корисні звички - це чудово, але все має бути в міру. Деякі з ритуалів, яких ми дотримуємося кожен день, насправді можуть бути шкідливими.
В список шкідливих корисних звичок входить сон, догляд за зубами, фізична активність і навіть один з принципів правильного харчування. Про це пише changeua.com.
Що стосується догляду за ротовою порожниною - тут також потрібна міра. Мова йде про занадто жорсткі щітки і зайве полірування зубів. Звичка занадто морочитися з чищенням зубів може відправити вас в кабінет до стоматолога.
Нормальною тривалістю сну для дорослої людини є 7-8 годин щодня. Але багато людей при шаленому ритмі життя вирішують компенсувати недосип на вихідних. Через це збиваються біоритми, і замість бадьорості, ви відчуваєте розбитість.
Це дуже корисна звичка для правильного харчування. Але при споживанні великої кількості клітковини важливо пам'ятати про підтримку водного балансу. Лише за такої умови клітковина буде працювати на вас і вашу травну систему.
Безперечно, регулярні фізичні навантаження необхідні кожному для підтримки тонусу. Однак навіть спортзал не варто відвідувати кожен день, адже м'язи потребують відпочинку і часу на відновлення.
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