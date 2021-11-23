Названо основні ознаки того, що треба пити менше води

Ознаки того, що ви п'єте занадто багато води

Так, відстеження щоденного споживання води - це один зі способів оцінити, чи є у вас здорові навички пити воду, але ці загальні симптоми також є контрольною ознакою занадто великої кількості походів до кухонного крана.



Забарвлена сеча



Як відомо, темно-жовта сеча є ознакою зневоднення, але прозора сеча може бути ознакою надмірного споживання води. Зокрема, прозора сеча може здатися здоровою, але необхідно прагнути блідо-жовтого відтінку, коли йдемо в туалет. Якщо ви часто її помічаєте, то це привід для занепокоєння. Спробуйте зменшити споживання води й подивіться, чи помітите зміни.



Головні болі та нудота



Частий головний біль може бути ознакою низького рівня натрію, який може бути викликаний надмірним споживанням води. Зазначається, якщо рівень солі в організмі знижується, це може викликати набухання клітин, що може призвести до того, що клітини мозку тиснуть на череп.



П'єте воду без перестанку



Якщо ви п'єте воду коли не відчуваєте спраги, то це унеможливлює визначення того, чи хоче ваше тіло рідини. Це швидко призводить до того, що ви вип'єте набагато більше води, ніж вам потрібно.

Набряки на тілі

У будь-якій ділянці тіла може виникнути набряк, який вказуватиме на дисбаланс електролітів через велику кількість води. Зокрема якщо ви занадто багато п'єте рідини, то клітини в тканинах обличчя можуть виглядати набряклими.