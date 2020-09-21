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Названі області України, де не пом'якшать карантин

Понеділок 21 вересня 2020 15:58
Названі області України, де не пом'якшать карантин
Карантин в Україні не пом'якшать майже всі області (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

В Україні до ослаблення карантину не готові майже всі регіони

Карантин в Україні не пом'якшать майже у всіх областях. Станом на 21 вересня до ослаблення обмежень готові тільки два регіони. При цьому в інших областях показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів істотно вище норми. В яких областях пом'якшення карантину не очікується – читайте нижче.

У МОЗ повідомляють, що рівень захворюваності, що дозволяє зняти ряд карантинних обмежень, спостерігається тільки у Кіровоградській та Херсонській областях. В результаті карантинні обмеження залишаться на колишньому рівні в наступних містах і регіонах:

  • Київ
  • Вінницька область
  • Волинська область
  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Закарпатська область
  • Запорізька область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Полтавська область
  • Рівненська область
  • Сумська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернівецька область
  • Чернігівська область

Варто відзначити, що в нормі індекс захворюваності не повинен перевищувати понад 40 осіб на 100 жителів. У Києві даний критерій становить 151,2, у Тернопільській області - 390,9, в Чернівецькій - 210,4 Всього в Україні станом на 21 вересня зафіксовано понад 178 тисяч випадків зараження інфекцією коронавирусной.

Дотримання карантинних норм, включаючи збереження соціальної дистанції та правильне використання маски здатні сильно знизити захворюваність коронавірусом, в результаті чого уряд зможе поступово знімати карантинні обмеження в регіонах. Про це під час кожного з брифінгів повідомляв глава МОЗ Максим Степанов.

Нагадаємо, що Ніжину дозволили запустити громадський транспорт, попри "червону зону".

Також ми повідомляли, наскільки впали витрати українців за період карантину.

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