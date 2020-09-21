Названі області України, де не пом'якшать карантин

В Україні до ослаблення карантину не готові майже всі регіони
Карантин в Україні не пом'якшать майже у всіх областях. Станом на 21 вересня до ослаблення обмежень готові тільки два регіони. При цьому в інших областях показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів істотно вище норми. В яких областях пом'якшення карантину не очікується – читайте нижче.
У МОЗ повідомляють, що рівень захворюваності, що дозволяє зняти ряд карантинних обмежень, спостерігається тільки у Кіровоградській та Херсонській областях. В результаті карантинні обмеження залишаться на колишньому рівні в наступних містах і регіонах:
Варто відзначити, що в нормі індекс захворюваності не повинен перевищувати понад 40 осіб на 100 жителів. У Києві даний критерій становить 151,2, у Тернопільській області - 390,9, в Чернівецькій - 210,4 Всього в Україні станом на 21 вересня зафіксовано понад 178 тисяч випадків зараження інфекцією коронавирусной.
Дотримання карантинних норм, включаючи збереження соціальної дистанції та правильне використання маски здатні сильно знизити захворюваність коронавірусом, в результаті чого уряд зможе поступово знімати карантинні обмеження в регіонах. Про це під час кожного з брифінгів повідомляв глава МОЗ Максим Степанов.
Нагадаємо, що Ніжину дозволили запустити громадський транспорт, попри "червону зону".
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