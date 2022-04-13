RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Названі натуральні антибіотики, які можна давати дітям

Фото: Медики назвали натуральні антибіотики, які можна давати дітям (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли про натуральні антибіотики, які можна давати дітям. На відміну від аптечних, ці засоби не вбивають мікрофлору, а от патогенам та інфекціям опір вони чинитимуть.

Про це пише Країна здоров'я.

Один з найефективніших - прополіс. Він містить фітонциди, які знищують хвороботворні мікроорганізми, уповільнюють їх зростання та розвиток.

Цитросепт - екстракт насіння грейпфруту. Його використовують для профілактики ГРВІ, грипу, застуди, герпесу та навіть харчових отруєнь.

Коріння ехінацеї активно чинить опір вірусам, бактеріям та грибкам.

Сильний природний антибіотик - колоїдне срібло. Окрім того, це ще й хороший антисептик. Срібло здатне нейтралізувати близько 700 видів різних хвороботворних мікроорганізмів.

Раніше ми писали, що лікарі розвінчали основні міфи про антибіотики, в які всі вірять.

Також названо ліки, які категорично заборонено пити разом з алкоголем.

Читайте РБК-Україна в Google News
антибиотики