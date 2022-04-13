Названі натуральні антибіотики, які можна давати дітям

Один з найефективніших - прополіс. Він містить фітонциди, які знищують хвороботворні мікроорганізми, уповільнюють їх зростання та розвиток.

Цитросепт - екстракт насіння грейпфруту. Його використовують для профілактики ГРВІ, грипу, застуди, герпесу та навіть харчових отруєнь.

Коріння ехінацеї активно чинить опір вірусам, бактеріям та грибкам.

Сильний природний антибіотик - колоїдне срібло. Окрім того, це ще й хороший антисептик. Срібло здатне нейтралізувати близько 700 видів різних хвороботворних мікроорганізмів.