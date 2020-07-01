Названі найкращі пляжі на курорті Кирилівка: є з чого вибрати

Літній сезон в Україні у розпалі і все більше українців думають про те, який же місцевий курорт вибрати. Багато дуже люблять узбережжі Азовського моря за теплу воду і піщані пляжі. Для сімейного відпочинку з дітьми - це місце ідеальне.

Центр Кирилівки

Цей курорт цінується своїми піщаними пляжами, але і місця з глиняним спуском тут теж є. Глибина моря не відрізняється від інших районів, щоб гарненько поплавати і попірнати, потрібно піти досить далеко від берега.

В центральній частині селища найбільш розвинена інфраструктура. Тут знаходиться селищна рада, поліція, автостанція, медустанови, відділення банків, банкомати, пошта, ринки, безліч магазинів та кафе. Крім цього, в Кирилівці є безліч водних гірок і атракціонів. Жити тут можна до в гостьових будинках, приватних готелях і готелях VIP класу. Про це пише "Апостроф".

Коса Пересип

Якщо ви не хочете галасливого відпочинку - вам сюди. Крім умиротворення, ви зможете поправити своє здоров'я на березі Молочного лиману його цілющими грязями.

Готелі тут знаходяться на першій лінії, а ціна на них "не кусається".

Відпочивати на косі Пересип можна в декількох варіантах: з громадськими зручностями, з частковими зручностями, зі стандартними та в апартаментах.

Найпопулярнішими на Пересипу вважаються бази відпочинку "Акватика", "Аквалайф", "Морська зірка", "Пересип", "Родем", "Азов Делюкс".

Відпочинок на Федотовій косі

За активним і молодіжним відпочинком вам сюди. Тут розташований найбільший аквапарк в Україні "Острів скарбів", дельфінарій, луна-парк і безліч кафе, барів та нічних клубів. Але є місця для спокійного відпочинку з наметами.

Косу називають "Федотка", вона має широку берегову лінію, довжина якої - 45 км. Тут можна відпочити з палатками, зняти сімейним номери або апартаменти. Житло стартує від 120 гривень за людину.

Популярні бази відпочинку на Федотовій косі: "Бриз", "Егоїст", "Перлина Карпат", "Золотий берег", "Техас", "Океан", "Гаваї".

Степок

Село Степок приваблює любителів усамітненого відпочинку без людей.

Тут є умови на різний гаманець. Крім цього, багато місцеві жителі активно здають номери у своїх приватних будинках. Популярними базами в Степко вважаються "Санрайз", "Азов Ле Шале", "Кораловий острів", "Малібу" та "Тиха Гавань".

Острів Бірючий

Острів Бірючий - заповідна зона, яка починається після села Степок. Плюсом є набагато більш чисте і прозоре море. Ціни тут стартують від 350 гривень з людини.

Як ми раніше писали, на популярному українському курорті хвилі накривають туристів (відео).