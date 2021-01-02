Названі імена найбагатших людей в світі: список Bloomberg

Ряд світових мільярдерів стали ще багатшими за 2020 рік. Попри очікування громадськості, по тим чи іншим причинам головним багатіям на планеті вдалося не тільки зберегти, але і примножити свої статки на тлі пандемії COVID-19. За даними Bloomberg Billionaires Index, добробут 500 найбагатших людей на землі збільшився ще на 1,8 трильйона доларів США.

Таким чином, їх стан сумарно становить близько 7,6 трлн доларів США. За підрахунками, рівень багатства підскочив за 2020 рік на 31 відсоток, що є найбільшим стрибком за 8-річну історію індексу мільярдерів Bloomberg.

З 500 осіб є 5 людей, чий статок перевищує 100 мільярдів доларів США. Ця величина непропорційна, тому що середній стан 20 осіб нижче неї досягає 50 мільярдів доларів США. Так, найбагатшими людьми 2020 року стали:

Джефф Безос. Засновник платформи онлайн-покупок Amazon.com Inc залишається найбагатшою людиною номер один у світі. Стан становить 190 мільярдів доларів США. Ілон Маск. Засновник компанії з виробництва електромобілів Tesla став найбагатшою людиною у світі після різкого зростання вартості Tesla Inc. Стан становить 170 мільярдів доларів США. Білл Гейтс. Американський підприємець і громадський діяч, філантроп, один з творців і колишній найбільший акціонер компанії Microsoft має стан, який оцінюється в 132 мільярди доларів США. Бернар Арно - французький бізнесмен-мільярдер, президент і CEO групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy. Його стан оцінюється в 114 мільярдів доларів США. Марк Цукерберг. Засновник Facebook заробив 104 мільярди доларів США Уоррен Баффет. Відомий акціонер, який вклав гроші в Apple, IBM і багато інших успішних проєктів, сколотив капітал у розмірі 87,6 млрд доларів. Ларрі Пейдж – співзасновник пошукової системи Google володіє капіталом у розмірі 82,4 млрд доларів США. Стів Баллмер. Генеральний директор Корпорації Microsoft володіє активами й пасивами, оцінюваними у 80,4 мільярда доларів. Сергій Брін, також є співзасновником пошукової системи Google, який сколотив капітал на суму 79,8 млрд доларів. Ларрі Еллісон. Американський підприємець, колишній генеральний директор Oracle і найбільший акціонер компанії NetSuite володіє статком у 79,7 мільярда доларів.

Скріншот (bloomberg.com)

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