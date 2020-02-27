Названі головні продукти для очищення організму: доступні всім

Лікарі назвали топ корисних і доступних кожному українцю продуктів, за допомогою яких можна очистити організм від токсинів. При цьому всі ці чудодійні продукти можна знайти, як на ринку, так і в будь-якому супермаркеті, за доступною для кожного ціною. Чим краще всього чистити організм - в матеріалі Styler.

Яблука

Цей недорогий фрукт відмінно підходить для детоксикації, а яблучний сік допоможе впоратися з наслідками впливу на організм різних сезонних вірусів. Пектин, що міститься у фруктах, допоможе вивести з організму сполуки важких металів та інші токсини.

Буряк

Буряк допомагає головному очиснику нашого організму - печінці - виводити небезпечні токсини. Лікарі рекомендують вживати буряк в абсолютно різних варіаціях - варений, печений, тушкований, додавати в солоні страви і навіть у десерти.

Селера

Незамінний овоч при детоксикації. Допоможе очистити кров, перешкоджає накопиченню сечової кислоти в суглобах, стимулює роботу щитоподібної залози і гіпофіза. Цей помічник працює і як діуретик, полегшуючи роботу нирок і сечового міхура.

Капуста

Протизапальні властивості капусти відомі дуже давно. Капустяний сік незамінний при виразці шлунка, а молочна кислота, що міститься у ньому, допоможе зберегти здоров'я товстого кишківника. Крім іншого в капусті міститься сульфорфан, речовина, яка допомагає організму боротися з токсинами.

Часник

Овоч містить аліцин, який допомагає виводити токсини. Речовина сприяє нормальному стану білих кров'яних клітин. Часник очищає кров і допомагає виводити з організму нікотин.

Лимон

Лимонний сік рекомендують додавати в теплу воду. Такий диво-напій - своєрідний тонік для печінки і серця. Лимон також запобігає утворенню каменів у нирках.

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