Названі дешеві і натуральні добавки, для зниження тиску в домашніх умовах

Підвищення кров'яного тиску в більшості своїй – наслідок загострення гіпертонії. Щоб позбутися негативних наслідків цього стану, його потрібно попередити. Вчені та лікарі склали список недорогих і доступних продуктів і добавок, які зможуть позитивно вплинути на лікування гіпертонії та знизити кров'яний тиск. Про це повідомляє Express.

Вживання нездорової їжі або недостатньо регулярні фізичні вправи можуть підвищити ваші шанси захворіти на гіпертонію. Але ви можете знизити ризик розвитку цього стану, приймаючи певні добавки, стверджують вчені. Вважається, що одним з найбільш ефективних засобів від гіпертонії є часник. На другому місці – кальцій в поєднанні з вітаміном D.

"Часник використовувався як сечогінний та кровоспинний засіб. Часник може поліпшити циркуляцію крові в організмі. Таким чином, має сенс додавання часникових добавок у ваш раціон, він може знизити як систолічний, так і діастолічний артеріальний тиск. Часникові добавки та сирий часник можуть бути використані для лікування високого кров'яного тиску", – говорять дослідники.

Ви також можете знизити свій кров'яний тиск, споживаючи кальцій. Організм використовує цей елемент, щоб позбутися від надлишку натрію, регулюючи при цьому розширення і побудову кровоносних судин. Регулярний прийом добавок з кальцієм може знизити ваше кров'яний тиск на цілих 2,1 / 2,6 мм рт. ст.

В яких продуктах міститься кальцій (фото: instagram.com)

Якщо ви вирішили приймати добавки з кальцієм, вам слід подумати про прийом капсул, які поєднуються з вітаміном D, щоб поліпшити засвоєння.

При цьому медики зазначають. Зазвичай людина розпізнає наявність гіпертензії тільки під час загострення. Маловідомі симптоми гіпертонії, що тільки починається, включають сильні головні болі та запаморочення.

Перед тим, як почати приймати добавки, варто проконсультуватися з лікарем.

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