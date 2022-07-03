Названо чотири причини, через які ваші токсичні колишні знову повертаються

Як повідомляють експерти Cluber, колишні повертаються тоді, коли ви, так і не почали жити далі. Зовні все виглядає як розставання: ви перестали спілкуватися, обмінялися особистими речами й в спілкуванні з друзями важко зітхаєте "Ну нарешті розлучилися з тим, хто отруював вам життя місяцями або роками".

Але наодинці зі своїми думками ви боїтеся зізнатися, що, зачинивши двері, ви згадуєте не тільки погане, але і хороше. Так влаштована психіка - коли людина з вашого життя зникає, в пам'яті чомусь спливають тільки щасливі та радісні моменти з ним.

А через деякий час вам починає здаватися, що ви не дали ще одного шансу і можливо, якби в якійсь ситуації ви поводились би по-іншому, такого сумного фіналу не було б.

На жаль, ваші токсичні експартнери продовжують знову з'являтися у вашому житті, тому що ви самі це дозволяєте. Не тільки особисто, при зустрічах. Але й у своїх власних думках.

Ось 4 причини, чому колишні залишаються частиною вашого життя навіть після грандіозного розставання:

Причина 1. Ви не закрили двері

Офіційно ви розлучилися, ви забрали зубну щітку і віддали ключі. Але жити далі по-справжньому ви не почали. Ви стежите за сторінками своїх колишніх в соцмережах, дивитеся сторіс і навіть коментуєте щось з підроблених акаунтів.

Вас так і тягне магнітом подивитися в щілинку, що ж у них відбувається в житті. І це чіткий сигнал, що двері не закриті і якась частина вас сумує за колишніми стосунками.

Можливо, ви не готові закрити ці двері прямо зараз, але чим довше тягнете - тим більше ризику знову вплутатися в токсичні відносини.

Причина 2. Ви не припинили спілкування

На жаль, ситуації, коли вам вдалося розлучитися друзями та підтримувати суто дружні відносини - рідкість. Спілкування з екс можуть виглядати безневинними: пару смс на місяць, дзвінок раз на місяць "дізнатися, як справи".

Здається, що це нормально - ви були у відносинах, любили один одного, разом багато пережили й не тільки поганого. Але це не нормально і не потрібно впиватися стражданнями та спогадами.

Причина в такому спілкуванні проста - ви розлучилися, але жоден з вас остаточно не пішов.

Причина 3. Ви не можете усвідомити до кінця, що відчуваєте і чого хочете

Ви розлучилися, видихнули з полегшенням і навіть спробували рухатися далі. Але експартнер знову на порозі.

І часом це трапляється, тому що ви просто не знаєте, чого хочете і що насправді відчуваєте. І навіть не хочете задуматися про це. В глибині душі ви розумієте, що ці стосунки неправильні, вони руйнують вас і ваше життя.

Але ось сказати прямо про це у вас не вистачає сміливості. Вам страшно і неприємно. Тому пояснення і розмови при кожному такому розставанні дуже обтічні, і ви знаходите купу причин.

І ось цей момент дуже важливий у вашому житті й таких буде ще кілька. Доведеться вибрати: відкинути голос розуму і прийняти колишнього назад або ж набратися сміливості сказати тверде "Прощавай!". Назавжди.

За вас ніхто не прийме цього рішення і не скаже цих важливих слів. Беріть відповідальність за своє життя у свої руки.

Причина 4. Вам страшно залишитися без експартнера

Токсичні колишні продовжують наполегливо повертатися у ваше життя і втягувати вас у свою руйнівну гру. І це зовсім не любов.

Ми пишаємося, що при черговій розмові з подругою або у своїх думках твердо сказали, що ніяких більше стосунків з цією людиною. Але вночі, в повній самоті, нам стає самотньо, ми сумуємо і згадуємо, як було тепло, затишно і так далі.

І нам стає боляче, дуже боляче. Відпускати людину, яка стала близькою - це завжди боляче. Але розкривати гнійник - теж. Але необхідно. І від токсичних людей у своєму житті потрібно позбавлятися раз і назавжди.

Буде страшно, самотньо, боляче. Але це потрібно зробити. Викидайте речі екс - партнера без жалю або поверніть йому - поштою. Якщо у вас була загальна музика - не слухайте.

Не дивіться серіал, який ви почали дивитися разом. Не ходіть в кафе, яке подобалося обом. Вам потрібно навчитися жити нарізно і на це потрібен час.

Ви заслуговуєте людини, яка буде любити та цінувати вас. Ви заслуговуєте на краще. Тому закривайте двері за своїм минулим.