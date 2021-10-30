Названі авто, які практично не піддаються корозії: найкращі кузови

Багато автомобілів дуже погано переносять зимові періоди - перепади температур, вологість, сніг, сльота. До того ж на кузов можуть впливати різні реагенти, якими посипають наші засніжені дороги. Але є і деякі авто, кузови яких експерти називають найміцнішими.

Porsche Cayenne, перше покоління, 2002-2010 років випуску

У цих авто дуже якісне лакофарбове покриття, якому не шкодять навіть дрібні удари. ЛКП на таких машинах відмінно чинить опір появі відколів і потертостей. Також металевим частинам автомобіля забезпечили хороший антикорозійний захист.

Audi A6, кузов C6, 2004-2011 років

Audi A6 третього покоління теж славиться непоганий антикорозійним захистом. Експерти кажуть, що метал в цих авто стійко протистоїть появі іржі. Секрет цих кузовів - у використанні алюмінію і міцній структурі, укріпленій в безлічі точок.

Volvo S80, друге покоління, 2006-2016 років

Творці цих авто не пошкодували сил і засобів на гідний захист кузова. Кузов, виконаний з оцинкованої сталі, навіть після появи подряпин або відколів ще довгий час не подає ознак появи іржі.

Volvo XC90, перше покоління, 2002-2014

Цей кросовер має непоганий захист від корозії, незважаючи на сталевий кузов. Volvo XC90 виконаний зі сталі високої якості, та й ЛКП відрізняється надійністю.

BMW, 1-ша серія, кузов E87, 2004-2013

Виробник не пошкодував сил на свою дебютну модель. Для фарбування авто були використані високоякісні матеріали, які довго тримаються навіть в місцях відколів і великих пошкоджень. Алюмінієвих частин в BMW небагато, зате в конструкції є якісна оцинкована сталь.

Opel Insignia, 2008-2017

Автомобіль має еластичне, хоч і не дуже товсте, лакофарбове покриття і хороший захист від корозії. Виниклі відколи і подряпини можна прибирати не поспішаючи, корозія розростається дуже повільно.

BMW, 5-та серія, кузов E60, 2003-2010

Це авто має стійке лакофарбове покриття в сукупності з пристойним захистом від корозії, які надійно і довго захищають кузов. Перед автомобіля виготовлений з алюмінію, тому іржа йому не страшна.