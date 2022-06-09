Названо 5 шкідливих звичок, через які випадають вії

Зокрема, причиною є звички, які з кожним днем ​​роблять вії слабшими.

Не змивання макіяжу перед сном

Часто перед сном на зняття макіяжу не вистачає ні часу, ні сил. Однак, сон з тушшю не приводить ні до чого доброго.

Важливо враховувати, що речовини, які містяться в туші роблять вії твердішими, а тому вразливішими для зовнішніх впливів. При цьому можливість їх пошкодження зростає в кілька разів.

Важливо, що при видаленні туші з вій, речовина повинна розм’якшитись ще до того, як ви почнете видаляти її. Саме тому варто мати спеціальні засоби для зняття макіяжу очей на олійній основі.

Не правильне знімання накладних вій

Під час знімання накладних вій поспішати не варто. Якщо позбавлятися їх різкими неакуратними рухами, то доведеться позбутися чималої кількості вій за раз.

Використовування водостійкої туші щодня

Водостійка туш, мабуть, найулюбленіший засіб жінок у дощову погоду. Однак, використовувати її без приводу на регулярній основі, коли за вікном сухо, не варто.

Як правило, водостійка туш має сильну хімічну формулу, тим самим шкідлива для вій. При нанесенні така речовина створює додатковий стрес для вій, а при спробі швидкого, але безграмотного зняття призводить до втрати вій.

При частому видаленні такої туші є високий ризик пошкодити лінію вій і значно послабити їх.

Підкручування вій після нанесення туші

Щоб надати віям бажаного хвилеподібного вигляду, варто подбати про це до нанесення туші, але в жодному разі не після.

Також, під час накручування вій, потрібно не наближатись до лінії їхньої основи. Це може пошкодити кутикулу вій та спричинити їх випадання.

Нанесення туші в декілька шарів

Туш сильно впливає на структуру вій, як механічну, так і хімічну. У результаті вони виглядають ефектніше, але практично перестають дихати. Тому, це одна з головних причин, чому вони стають слабшими й тоншими.