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Названы знаки Зодиака, которые привыкли скрывать свои эмоции. Они боятся боли

Астрологи рассказали о знаках Зодиака, которые не любят показывать эмоции (Фото: unsplash.com)
Автор: Любовь Блажко

Яркая эмоциональность присуща далеко не всем астрологическим символам, и так случается из-за ряда вероятных причин.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает о знаках Зодиака, которые привыкли сдерживать собственные эмоции и скрывать их перед другими.

Овен

Вы не хотите, чтобы другие видели вас слабыми или уязвимыми. Вы стремитесь быть сильными и бесстрашными, а потому делаете вид, что все хорошо, и даже тогда, когда это совсем не так.

Однако если вы хотите иметь в жизни качественные долговременные отношения, не бойтесь показывать другим, что вы точно такой же живой человек, который имеет не только сильные стороны, но и слабые.

Близнецы

Вы хотите жить яркой жизнью, в которой не будет стресса, и вместо долгосрочных отношений чаще строите поверхностные и временные. Так происходит по той причине, что вы боитесь быть брошенными.

Но не бойтесь рисковать и даже потерпеть неудачу. Ведь люди, действительно вам нужные и ценные для вас, никуда не уйдут из вашей жизни. Не бойтесь быть настоящими.

Какие знаки Зодиака скрывают эмоции (Фото: unsplash.com)

Скорпион

Вам нравится ваша таинственность, и нравится, что другие знают о вас не так много информации. Вы привыкли держать расстояние, чтобы защитить свое сердце, и вместо правды выбираете шутки, скрывающие настоящие эмоции.

Однако все же нужно открыться, чтобы выйти на новый уровень и двигаться дальше. Таким образом, вы сможете найти нужных вам людей и поговорить с ними о том, что они, возможно, также переживали в своей жизни. В таком случае вам удастся почувствовать себя менее одинокими.

Козерог

Вы редко хотите, чтобы вас видели настоящими. Вы следуете за логикой и считаете, что другие обязательно должны сделать больно, поэтому им нельзя доверять. Гораздо лучше, по вашему мнению, быть одному или одной, держаться за работу и фокусироваться на том, что вы можете контролировать.

Однако качественные отношения требуют несколько иного подхода, поэтому, если вы хотите измениться и найти свое окружение, не бойтесь показывать свои разные стороны - возможно, уже за короткий период вам удастся создать лучшую версию себя.

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