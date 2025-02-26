Названа большая ошибка женщин в спортзале, которая вредит коже

Какой косметики избегать

Хотя красивый внешний вид во время занятий пилатесом или тяжелой атлетики всегда вызывает хорошее самочувствие, пока вы не посмотрите в зеркало после тренировки. Все потому, что во время активностей косметика может потечь.

Визажист Мел Трирвейлер рассказала, что следует всегда избегать тяжелых тональных кремов, консилеров с полным покрытием и пудры во время тренировок. Поскольку такие средства могут забивать поры, что может вызвать раздражение кожи или высыпания.

Также лучше избегать обычной туши для ресниц, поскольку она может течь и раздражать глаза. Вместо этого выберите водостойкую тушь, которая создана для устойчивости к поту и влажности.

Что касается конкретных ингредиентов, которых следует избегать, то сюда относятся средства с тяжелыми маслами, спиртом и силиконом.

Для тех, кто хочет нанести немного макияжа перед тренировкой, то стоит выбирать легкие средства по уходу за кожей. Продукты для тренажерных залов включают сывороточные основы, которые являются идеальными поскольку они обеспечивают дышащую, некомедогенную формулу, которая выравнивает тон кожи, сохраняя цвет лица свежим и здоровым.

Эксперт предложила искать варианты, обогащенные такими ингредиентами, как гиалуроновая кислота и пептиды, чтобы увлажнить и подтянуть кожу.

Мел также посоветовала посетителям тренажерного зала разбрызгивать спрей для фиксации, чтобы ваш макияж держался дольше, если вы этого хотите.

Как очистить кожу после тренировки

После тренировки очень важно правильно очистить кожу, и эксперт разработала лучшую программу ухода за кожей после тренировки. Она сказала, что сначала вы должны тщательно очистить кожу, чтобы удалить пот, макияж и избыток жира с помощью хорошего средства или бальзама для очищения.

Далее важно увлажнить кожу, чтобы восстановить гидратацию с помощью качественного увлажняющего крема. Лучше всего выбирать увлажняющую формулу, которая будет восстанавливать цвет лица.