Названы три вида алкоголя, которые считаются "полезными"

Какое количество алкоголя безопасно?

Ни один уровень потребления алкоголя не безопасен для здоровья, предупреждает Всемирная организация здравоохранения, отметив, что алкоголь вызывает по крайней мере семь типов рака.

Текущие рекомендации по диете, например, для американцев рекомендуют вообще отказаться от алкоголя или употреблять его в умеренных количествах, определенных как максимум два напитка в день для мужчин, один напиток или меньше в день для женщин.

Особую обеспокоенность вызвало употребление алкоголя среди женщин. И все же, если люди выбирают умеренное употребление алкоголя, есть несколько вариантов.

Топ самых здоровых алкогольных напитков

Бокал шампанского или белого игристого вина

Бокал игристого белого вина содержит около 100 калорий. Вы даже можете добавить брызг апельсинового сока для освежающего коктейля мимоза.

Шприц тоже неплохое решение. Пузырьки замедляют ваш темп употребления и сокращают калории вдвое. Так что вы можете наслаждаться другим бокалом за тот же объем порции алкоголя. Сухие красные или белые вина или сухое игристое вино также не содержат сахара, как многие другие напитки.

Бокал шампанского - не самый плохой выбор (фото: pixabay.com)

Светлое пиво

В частности, пиво с меньшим содержанием алкоголя, например, Guinness. Стандартная порция мягкого темного пива объемом 350 мл имеет почти такое же содержание алкоголя, как и многие светлые сорта пива.

Пилзнер и лагер также, как правило, имеют меньшее содержание алкоголя и менее калорийны.

Шприц

Проблема возникает, когда люди наливают слишком много или добавляют ликеры с сахаром. Стандартный размер крепких напитков составляет 44 мл. Обычно в игристое вино добавляют апероль и минеральную воду. Такой коктейль не очень вреден, потому что вода уносит большую часть калорий.

Апероль-шприц не очень вреден, но не забывайте об умеренности (Скриншот)

Какой алкоголь меньше вредит печени?

Все они оказывают одинаковое влияние, потому что печень должна перерабатывать алкоголь, независимо от того, в какой форме он поступает.

Какой алкоголь самый полезный для вашего сердца?

Оказывается, любой алкоголь, употребляемый в малых или умеренных количествах, может быть здоров для вашего сердца. Исследование 2023 года, опубликованное в Журнале Американского колледжа кардиологии, показало, что употребление алкоголя ежедневно уменьшает сигналы стресса в мозге, что затем влияет на сердечно-сосудистую систему.