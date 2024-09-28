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Стало известно, какая еда делает людей тупее

Суббота 28 сентября 2024 18:00
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Стало известно, какая еда делает людей тупее Какая еда делает нас тупее (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Исследования показывают, что некоторые виды пищи могут оказывать негативное влияние на когнитивные функции и общее здоровье мозга.

Какие типы продуктов могут "ухудшать" функцию мозга - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Какая пища влияет на здоровье мозга

Существует несколько видов пищи, которые могут оказывать негативное влияние на когнитивные функции и общее здоровье мозга. Вот подробный обзор:

Переработанные и быстрые продукты

Что это : Фастфуд, чипсы, сладости и другие продукты, содержащие искусственные добавки.

Почему это плохо ? Они часто содержат трансжиры, избыточное количество соли, сахара и консервантов. Употребление таких продуктов связано с повышением воспалительных процессов в организме, что может негативно отразиться на мозговой деятельности.

Сахар

Что это : Высокое содержание сахара в напитках, десертах и обработанных продуктах.

Почему это плохо ? Высокий уровень сахара в крови может способствовать развитию инсулинорезистентности, что связано с когнитивными нарушениями. В частности, чрезмерное потребление сахара может повлиять на память и обучаемость.

Трансжиры

Что это : Жиры, содержащиеся в маргарине, переработанных закусках, фастфуде.

Трансжиры повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и воспалений, которые могут влиять на кровообращение в мозге, что, в свою очередь, может ухудшить когнитивные функции.

Алкоголь

Что это : Ни для кого не секрет, что спиртные напитки, потребление которых выходит за пределы рекомендуемых норм.

Почему это плохо? Чрезмерное потребление алкоголя может привести к расстройствам памяти, снижению когнитивных способностей и увеличению риска развития деменции.

Соленые закуски

Что это : Чипсы, орешки и другие закуски с высоким содержанием натрия.

Почему это плохо ? Высокое потребление натрия может приводить к гипертонии и ухудшать кровообращение, что отрицательно влияет на мозговую функцию.

Искусственные подсластители

Что это : Способ подслащения, содержащий аспартам, сукралозу и другие синтетические подсластители.

Почему это плохо ? Некоторые исследования указывают на то, что их употребление может быть связано с нарушением обмена веществ и влиянием на когнитивные функции.

Низкокалорийные диеты

Что это : Диеты с очень низким содержанием калорий, которые не снабжают организм всеми необходимыми питательными веществами.

Почему это плохо ? Нехватка важных витаминов и минералов, таких как омега-3 жирные кислоты, витамины группы B и антиоксиданты, может привести к когнитивным нарушениям.

Рафинированные углеводы

Что это : Белый хлеб, макароны из белой муки, кондитерские изделия.

Почему это плохо ? Они быстро повышают уровень сахара в крови, что может приводить к энергетическим спадам и влиять на настроение и концентрацию.

Вывод

Здоровое питание, богатое антиоксидантами, омега-3 жирными кислотами, витаминами и минералами, может поддерживать мозговую деятельность.

Следует сосредоточиться на продуктах, способствующих здоровью мозга, таких как овощи, фрукты, орехи, рыба, цельнозерновые продукты и бобовые.

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В материале использованы данные из Eat this, not that, Nutrients, Eating Well.

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