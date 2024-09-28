Стало известно, какая еда делает людей тупее
Исследования показывают, что некоторые виды пищи могут оказывать негативное влияние на когнитивные функции и общее здоровье мозга.
Какие типы продуктов могут "ухудшать" функцию мозга - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Какая пища влияет на здоровье мозга
Существует несколько видов пищи, которые могут оказывать негативное влияние на когнитивные функции и общее здоровье мозга. Вот подробный обзор:
Переработанные и быстрые продукты
Что это : Фастфуд, чипсы, сладости и другие продукты, содержащие искусственные добавки.
Почему это плохо ? Они часто содержат трансжиры, избыточное количество соли, сахара и консервантов. Употребление таких продуктов связано с повышением воспалительных процессов в организме, что может негативно отразиться на мозговой деятельности.
Сахар
Что это : Высокое содержание сахара в напитках, десертах и обработанных продуктах.
Почему это плохо ? Высокий уровень сахара в крови может способствовать развитию инсулинорезистентности, что связано с когнитивными нарушениями. В частности, чрезмерное потребление сахара может повлиять на память и обучаемость.
Трансжиры
Что это : Жиры, содержащиеся в маргарине, переработанных закусках, фастфуде.
Трансжиры повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и воспалений, которые могут влиять на кровообращение в мозге, что, в свою очередь, может ухудшить когнитивные функции.
Алкоголь
Что это : Ни для кого не секрет, что спиртные напитки, потребление которых выходит за пределы рекомендуемых норм.
Почему это плохо? Чрезмерное потребление алкоголя может привести к расстройствам памяти, снижению когнитивных способностей и увеличению риска развития деменции.
Соленые закуски
Что это : Чипсы, орешки и другие закуски с высоким содержанием натрия.
Почему это плохо ? Высокое потребление натрия может приводить к гипертонии и ухудшать кровообращение, что отрицательно влияет на мозговую функцию.
Искусственные подсластители
Что это : Способ подслащения, содержащий аспартам, сукралозу и другие синтетические подсластители.
Почему это плохо ? Некоторые исследования указывают на то, что их употребление может быть связано с нарушением обмена веществ и влиянием на когнитивные функции.
Низкокалорийные диеты
Что это : Диеты с очень низким содержанием калорий, которые не снабжают организм всеми необходимыми питательными веществами.
Почему это плохо ? Нехватка важных витаминов и минералов, таких как омега-3 жирные кислоты, витамины группы B и антиоксиданты, может привести к когнитивным нарушениям.
Рафинированные углеводы
Что это : Белый хлеб, макароны из белой муки, кондитерские изделия.
Почему это плохо ? Они быстро повышают уровень сахара в крови, что может приводить к энергетическим спадам и влиять на настроение и концентрацию.
Вывод
Здоровое питание, богатое антиоксидантами, омега-3 жирными кислотами, витаминами и минералами, может поддерживать мозговую деятельность.
Следует сосредоточиться на продуктах, способствующих здоровью мозга, таких как овощи, фрукты, орехи, рыба, цельнозерновые продукты и бобовые.
Читайте также о топ-5 самых худших модных диетах всех времен.
Также мы рассказывали о 12 худших завтраках, которые любят украинцы.
В материале использованы данные из Eat this, not that, Nutrients, Eating Well.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.