Названы три растения, которые нужно срочно обрезать, чтобы они пышно цвели летом

Розы

Кустовые розы нуждаются в обрезке, и если вы не успели сделать этого в конце зимы и ранней весной, осмотрите растение. Если новые побеги еще не начали выпускать листья, у вас еще есть время.

Обрежьте все мертвые и поврежденные ветки. Также стоит сформировать кусты, удалив лишнее. Не жалейте ветки, если их слишком много. Не стоит давать шанс и слишком тонким веткам. Срезайте побеги под углом в 45 градусов, а также не забывайте укорачивать слишком длинные стебли, так вы сможете вырастить пышный и цветущий куст.

Когда нужно обрезать розы (иллюстрация: freepik.com)

Гортензии

Речь идет о шершавом виде этого растения. Они нуждаются в обрезке весной, поэтому вам стоит поторопиться, если вы еще не сделали этого ранее. Гортензии, чтобы они лучше росли, стоит проредить.

Также обратите внимание на древовидную и метельчатую гортензии. Они тоже нуждаются в уходе. Срезайте лишнее и не оставляйте слишком много стеблей. Именно так кусты начнут обильно цвести, ведь смогут отдавать все силы нескольким ветвям, а не множеству скудных побегов.

Как правильно обрезать гортензии (иллюстрация: freepik.com)

Буддлея

Это растение, как и вышеуказанные, стоило обрезать еще в феврале или марте. Впрочем, у вас еще есть шанс все исправить. Срезайте ветки, чтобы они не были слишком длинными. Побеги буддлеи будут лучше цвести, если вы сформируете куст.

Если же растение уже стало очень высоким и густым, без сожалений срезайте примерно половину. Не стоит бояться, буддлея быстро отрастет, но при этом обязательно "выбросит" новые цветения.