Названо точное количество овощей и фруктов, которые нужно есть каждый день

Почему мы должны есть 5 порций растительности в день?

Это один из самых известных диетических советов. Питание "пять раз в день" – это кампания, которая поощряет людей есть по крайней мере пять порций фруктов и овощей каждый день.

Она была начата в ответ на рекомендацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) потреблять не менее 400 г фруктов и овощей (за исключением крахмалистых) в день, чтобы снизить риск серьезных проблем со здоровьем.

Число пять было выбрано, потому что оно считалось одновременно достижимой целью и запоминающимся числом.

Многочисленные исследования подтверждают преимущества употребления фруктов и овощей, в частности, помогают уменьшить риск сердечных заболеваний, инсульта, некоторых видов рака, диабета и ожирения. Это объясняется тем, что фрукты и овощи являются основным источником нескольких питательных веществ, тесно связанных с борьбой с болезнями.

Сколько порций фруктов и овощей лучше всего?

На протяжении многих лет появлялись новые доказательства, в частности, исследования Университетского колледжа Лондона (UCL), свидетельствующие о том, что люди, едящие семь или более порций фруктов и овощей, могут жить дольше.

Имелось также испытание SMILE, новаторское исследование влияния диеты на настроение. Оно сообщало об улучшении при питании средиземноморской диеты, включавшей три порции фруктов и шесть овощей ежедневно.

Появляется все больше доказательств того, что цель "пять порций в день" остается актуальной, хотя мы, вероятно, получим пользу от большего количества, поэтому нам следует стремиться к семи-десяти порциям в день.

Сколько растительной пищи мы должны есть в неделю?

Недавно American Gut Project предложил нам стремиться к 30 разным продуктам растительного происхождения в неделю (в среднем 4,2 в день). Они показали, что достигшие этого имели более разнообразную популяцию кишечных бактерий, чем те, кто потреблял менее 10 растительных продуктов в неделю, что, как считают, улучшает общее состояние здоровья.

Вы будете рады услышать, что цифра охватывает не только фрукты и овощи, позволяя считать цельнозерновые продукты, орехи, семена, травы и специи в вашем еженедельном подсчете.

Что лучше 5 в день или 30 растений в неделю?

Независимо от того, хотите ли вы потреблять 5 продуктов в день или 30 продуктов растительного происхождения в неделю, потребление большого количества растительной пищи разных цветов и разновидностей связано с оздоровлением пищеварительной системы и, в свою очередь, с рядом других преимуществ для здоровья .