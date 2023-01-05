Назван срок годности нижнего белья: как часто его нужно снова покупать

Как часто нужно покупать себе новое нижнее белье

По состоянию на декабрь 2022 года ни одно исследование не говорит о том, что ношение старого нижнего белья вредно для здоровья или является фактором риска каких-либо вагинальных осложнений, пояснила доктор Ширазян.

Но с точки зрения комфорта и снижения вероятности возникновения каких-либо проблем, таких как аллергическая реакция или инфекция, может помочь регулярная замена нижнего белья.

Профессор микробиологии и патологии в Медицинской школе Гроссмана при Нью-Йоркском университете Филип Тиерно сказал, что нижнее белье не имеет срока годности.

Тем не менее, есть некоторые признаки того, что вы должны поменять белье на новое. Например, если на вашем белье дырка или порвалась резинка.

Что происходит, когда вы носите старое нижнее белье



Риск невелик, но изношенное нижнее белье может вызвать проблемы со здоровьем. Если пара не подходит вам по размеру, то риск инфекций возрастает.

И если швы вашего нижнего белья расползутся, они могут вызвать раздражение кожи. Это раздражение может привести к порезам или ссадинам, что увеличивает риск заражения.

Тип ткани имеет значение

В некоторых случаях тип ткани, из которой изготовлено ваше нижнее белье, имеет такое же значение, как и его состояние. В частности, доктор рекомендует носить нижнее белье из хлопка.

Хлопковый материал пропускает воздух и не пропускает влагу.

С другой стороны, синтетические ткани, такие как нейлон и спандекс, удерживают влагу и не сохнут быстро, что повышает риск раздражения и заражения.

Обтягивающее нижнее белье и брюки также могут увеличить влажность в области гениталий, что повышает вероятность повторных вагинальных инфекций.

"Выбирая нижнее белье в первый раз, помните о таких вещах, как натуральные материалы, красители и химические вещества", - резюмировала медик.