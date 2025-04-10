Назван суперполезный завтрак, о котором все забывают: готовится очень легко

Чем полезен пудинг из семян чиа

Содержит много клетчатки

Семена чиа могут быть крошечными, но они содержат большое количество клетчатки. Всего около 2 столовых ложек содержит впечатляющие 10 граммов пищевых волокон - примерно 36% от рекомендуемой суточной нормы для большинства взрослых.

Рецепт предусматривает 2 столовые ложки семян чиа вместе с фруктами, что увеличивает клетчатку до 11 граммов на порцию.

Большинство клетчатки в семенах чиа - это растворимая, которая образует гелеобразное вещество в кишечнике, которое замедляет пищеварение и способствует сытости.

Эксперт по питанию Венди Базилиан рассказала, что эта гелеобразная клетчатка задерживает опорожнение желудка, способствует регулярной дефекации и может способствовать ощущению сытости после еды.

Исследования показали, что чиа обладает способностью превращать глюкозу в углеводы с медленным высвобождением и поддерживать вас сытым дольше, чем лен.

Богат омега-3 жирными кислотами

Семена чиа являются одним из лучших растительных источников омега-3 жирных кислот, которые поддерживают сердце, мозг и общее состояние здоровья. В них особенно много АЛК (альфа-линоленовой кислоты), которую организм может превращать в другие важные омега-3.

Высокое потребление АЛК было связано со снижением воспаления, снижением холестерина и риска сердечных заболеваний. Для тех, кто придерживается более растительной диеты, семена чиа - это простой способ удовлетворить потребность в омега-3 всего 2 столовыми ложками в день.

Легкость приготовления

Чиа-пудинг может быть одним из самых простых завтраков, которые вы можете приготовить. Для этого не нужно готовить, только быстро размешать семена чиа в любимом молоке и дать немного постоять в холодильнике.

После охлаждения в течение нескольких часов или ночи семена впитывают жидкость и становятся кремовой, похожей на пудинг. Он хорошо хранится в холодильнике до трех дней, что делает его идеальным для приготовления нескольких пудингов заранее.

Попробуйте смешать различные фрукты, такие как нарезанные бананы, ягоды или персики, различные орехи, такие как миндаль, фисташки или грецкие орехи. Добавьте щепотку корицы или какао-порошка для дополнительного вкуса.

Чиа-пудинг (фото: Freepik)

Другие советы по употреблению больше клетчатки

Ежедневное рекомендуемое количество клетчатки колеблется от 25 до 38 граммов в зависимости от возраста и пола. Чиа-пудинг - отличный способ начать день с клетчатки, но важно отдавать предпочтение клетчатке в течение всего дня.

Вот несколько простых способов потреблять больше клетчатки: