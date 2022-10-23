Как быстро отрастить крепкие и длинные ногти: соблюдайте эти простые правила

Чтобы отрастить длинные и крепкие ногти за неделю или за месяц, важно соблюдать простые правила. Однако иногда люди совершают много ошибок, препятствующих этому процессу.
Об этом пишет 5-Minute Crafts.
На скорость роста ногтей могут влиять разные факторы, такие как возраст, гормоны и состояние здоровья. Если у вас ломкие ногти, лучше узнать первопричину у врача, прежде чем начинать лечение в домашних условиях.
Правильно подпиливайте
Следует начать с подпиливания кончика ногтя, чтобы сделать его короче. Пилку держите перпендикулярно ногтю. Не слишком сильно подпиливайте края ногтей. Иначе они станут более склонны к ломке.
Также важно, прежде чем начать пилить ногти, убедится, что они полностью высохли. Влажные ногти становятся более мягкими и хрупкими из-за воды, которую они впитали.
Используйте мягкую пилу, чтобы не повредить ногти.
Не обрезайте кутикулу
Специалисты говорят, что кутикула защищает ногти и помогает удерживать влагу. Она также действует как барьер, предотвращающий попадание бактерий в ногти. Поэтому кутикулу лучше аккуратно отодвинуть и не обрезать.
Качественный лак
Следует выбирать лаки для ногтей на водной основе, поскольку они более нежны для ногтей. А еще лучше вообще не использовать лак для ногтей, если хотите отрастить их.
Также не следует использовать жесткие жидкости для снятия лака, чтобы не пересушить и не повредить ногти. Избегайте продуктов, содержащих ацетон.
Полезные продукты
Хорошо сбалансированное питание поможет ускорить рост ногтей и сделает их крепче. Следует употреблять продукты, содержащие:
Защитите ногти
Не подвергайте ногти воздействию агрессивных химикатов, в частности мыла и моющих средств. Это делает ногти менее устойчивыми к ломке и повреждению. Поэтому всегда надевайте защитные перчатки, прежде чем выполнять работу по дому.
Не пересушивайте руки и ногти
Если вы часто используете дезинфицирующее средство для рук, то кожа будет пересушена. Важно увлажнять руки, ногти и кутикулу. Увлажняющие продукты содержат ингредиенты, которые помогут удерживать влагу, делая ногти более крепкими.
Раньше мы сообщали, чем можно стереть лак с ногтей, если нет ацетона.
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