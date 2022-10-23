Как быстро отрастить крепкие и длинные ногти: соблюдайте эти простые правила

На скорость роста ногтей могут влиять разные факторы, такие как возраст, гормоны и состояние здоровья. Если у вас ломкие ногти, лучше узнать первопричину у врача, прежде чем начинать лечение в домашних условиях.

Что нужно сделать

Правильно подпиливайте

Следует начать с подпиливания кончика ногтя, чтобы сделать его короче. Пилку держите перпендикулярно ногтю. Не слишком сильно подпиливайте края ногтей. Иначе они станут более склонны к ломке.

Также важно, прежде чем начать пилить ногти, убедится, что они полностью высохли. Влажные ногти становятся более мягкими и хрупкими из-за воды, которую они впитали.

Используйте мягкую пилу, чтобы не повредить ногти.

Не обрезайте кутикулу

Специалисты говорят, что кутикула защищает ногти и помогает удерживать влагу. Она также действует как барьер, предотвращающий попадание бактерий в ногти. Поэтому кутикулу лучше аккуратно отодвинуть и не обрезать.

Качественный лак

Следует выбирать лаки для ногтей на водной основе, поскольку они более нежны для ногтей. А еще лучше вообще не использовать лак для ногтей, если хотите отрастить их.

Также не следует использовать жесткие жидкости для снятия лака, чтобы не пересушить и не повредить ногти. Избегайте продуктов, содержащих ацетон.

Полезные продукты

Хорошо сбалансированное питание поможет ускорить рост ногтей и сделает их крепче. Следует употреблять продукты, содержащие:

биотин (орехи, лосось, семена);

белок (курица, нежирная говядина, арахис);

фолиевая кислота (зелень, авокадо, зеленый горошек);

витамин А (морковь, тыква, яблоки);

витамин С (цитрусовые, помидоры, клубника).

Защитите ногти

Не подвергайте ногти воздействию агрессивных химикатов, в частности мыла и моющих средств. Это делает ногти менее устойчивыми к ломке и повреждению. Поэтому всегда надевайте защитные перчатки, прежде чем выполнять работу по дому.

Не пересушивайте руки и ногти

Если вы часто используете дезинфицирующее средство для рук, то кожа будет пересушена. Важно увлажнять руки, ногти и кутикулу. Увлажняющие продукты содержат ингредиенты, которые помогут удерживать влагу, делая ногти более крепкими.