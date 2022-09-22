Названы способы, которые помогут разумно использовать остатки мыла

Как повторно использовать остатки мыла

Можно повторно сделать мыло

Чтобы приготовить мыло, достаточно растопить остатки на водяной бане или сковороде. Далее нужно добавить небольшое количество воды, чтобы мыло просто растопилось и не подгорело. Затем залейте жидкость в любую форму и дайте затвердеть.

Также можно натереть остатки мыла и растопить в воде, чтобы получить жидкий продукт. Вы можете добавить глицерин и эфирное масло. После этого перелейте все в бутылку с дозатором.

Отмоет даже самые грязные руки

Второй совет очень полезен для любителей садоводства. Кусочек мыла нужно положить в капроновые колготки. Благодаря этому будет удобно мыть очень грязные руки после работы в саду или даже после долгих часов на кухне.

Просто смочите ткань и потрите кожу в течение нескольких секунд, чтобы удалить всю грязь. Также можно добавить эфирное масло.

Делайте пометки на ткани мылом

Этот трюк несомненно понравится любителям шитья. Вместо того чтобы покупать мел или фломастеры для ткани, вы можете использовать остатки мыла.

Мылом можно нарисовать линии на ткани, не повредив ее.

Поместите остатки мыла в шкаф

Чтобы в шкафу всегда был приятный и свежий запах, нужно положить туда мыло. Его можно разместить в задней части шкафа рядом с одеждой, завернув в очень тонкую ткань.