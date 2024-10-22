Назван счастливый цвет этого вторника. Что обещает астропрогноз на 22 октября и какие дела принесут успех
Этот вторник, 22 октября, может принести успех во многих делах. Также можно усилить энергию Марса, который позитивно отразится на новых начинаниях.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила подробный прогноз на вторник и рассказала, что следует сделать в этот день.
Прогноз астропогоды на 22 октября
Неблагоприятный период для посещения парикмахерской. От перемен прически лучше воздержаться.
Но главное то, что во вторник наступает благоприятное время для:
- определения цели
- новых дел и важных решений
- активных действий
- творческих начинаний
- стоматологических и хирургических вмешательств
- зачатия ребенка.
"Не перенапрягайте зрение. Не желательно есть мясные продукты. Дела могут принести неожиданные и незапланированные итоги", - рассказала Соловьева.
"Энергетика суток дает силу для духовной эволюции и прозрения. Во вторник можно легко отбросить все сомнения, осуществить важный шаг и подняться на более высокую степень развития", - добавила она.
Астролог советует преодолевать гордыню, высокомерие, ворчливость, диктаторство. Наступает серьезный период, его энергия нуждается в немедленном выходе. Кроме этого, 22 октября можно проводить уборку, освобождать дом от грязи и паразитов.
Гороскоп на 22 октября (иллюстрация: freepik.com)
Астролайфхаки во вторник
22 октября - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать.
"Благоприятное время для тех, кто имеет предпринимательскую способность, коммерческую жилку, организаторский талант, умение зарабатывать деньги. Особенно это касается сфер, связанных с безопасностью, защитой, жильем, семьей", - рассказала астролог.
"Можно усилить марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Полакомьтесь острыми блюдами с чесноком, если позволяет состояние здоровья", - добавила она.
Во вторник не отказывайтесь полностью от мяса, кофе и чая. Также простите тех, кто вас обидел и ни в коем случае не обижайте никого сами.
"Можно посвятить какое-то время физическим нагрузкам и тренировкам, принять участие в спортивном соревновании (даже символическом), разнообразить сексуальную жизнь, посмотреть любимый контент, связанный с героизмом, достижениями, высокими результатами и триумфальными победами", - отметила Соловьева.
"Можно давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону, проходить курс приема витаминов для поддержания энергии в организме", - резюмировала она.
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