Назван счастливый цвет этого вторника. Что обещает астропрогноз на 22 октября и какие дела принесут успех

Этот вторник, 22 октября, может принести успех во многих делах. Также можно усилить энергию Марса, который позитивно отразится на новых начинаниях.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила подробный прогноз на вторник и рассказала, что следует сделать в этот день.

Прогноз астропогоды на 22 октября

Неблагоприятный период для посещения парикмахерской. От перемен прически лучше воздержаться.

Но главное то, что во вторник наступает благоприятное время для:

определения цели

новых дел и важных решений

активных действий

творческих начинаний

стоматологических и хирургических вмешательств

зачатия ребенка.

"Не перенапрягайте зрение. Не желательно есть мясные продукты. Дела могут принести неожиданные и незапланированные итоги", - рассказала Соловьева.

"Энергетика суток дает силу для духовной эволюции и прозрения. Во вторник можно легко отбросить все сомнения, осуществить важный шаг и подняться на более высокую степень развития", - добавила она.

Астролог советует преодолевать гордыню, высокомерие, ворчливость, диктаторство. Наступает серьезный период, его энергия нуждается в немедленном выходе. Кроме этого, 22 октября можно проводить уборку, освобождать дом от грязи и паразитов.

Гороскоп на 22 октября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки во вторник

22 октября - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать.

"Благоприятное время для тех, кто имеет предпринимательскую способность, коммерческую жилку, организаторский талант, умение зарабатывать деньги. Особенно это касается сфер, связанных с безопасностью, защитой, жильем, семьей", - рассказала астролог.

"Можно усилить марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Полакомьтесь острыми блюдами с чесноком, если позволяет состояние здоровья", - добавила она.

Во вторник не отказывайтесь полностью от мяса, кофе и чая. Также простите тех, кто вас обидел и ни в коем случае не обижайте никого сами.

"Можно посвятить какое-то время физическим нагрузкам и тренировкам, принять участие в спортивном соревновании (даже символическом), разнообразить сексуальную жизнь, посмотреть любимый контент, связанный с героизмом, достижениями, высокими результатами и триумфальными победами", - отметила Соловьева.

"Можно давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону, проходить курс приема витаминов для поддержания энергии в организме", - резюмировала она.