Названа серьезная болезнь, которую часто диагностируют у людей старшего возраста
Существует тяжелая болезнь, которая в начале 20 века заняла первое место по смертности. Речь идет о раке желудка. Как оказалось, чаще всего такую болезнь диагностируют у людей старшего возраста или у мужчин.
Об этом сообщили на странице медицинской платформы "Бережи себе" в Telegram.
Как функционирует желудок
Желудок - это мешковидный орган, основная роль которого заключается в переваривании пищи. В желудок пища попадает через пищевод после пережевывания и глотания. Здесь в игру входит желудочный сок, а дальше переваренная пища направляется в двенадцатиперстную кишку.
Желудок состоит из 5 частей:
- Кардия - ближе к пищеводу
- Склепение желудка - верхняя часть рядом с кардией
- Тело - основная часть органа
- Воротарная пещера (антрум) - именно здесь пища смешивается с желудочным соком.
- Воротар - работает как клапан, контролирующий стул содержимого желудка в тонкий кишечник
Симптомы рака желудка зависят от того, какой отдел органа поражен болезнью. А понимание, какой слой желудка поражен, поможет врачам определить стадию болезни - чем глубже поражение, тем комплекснее будет лечение человека.
Как развивается рак желудка
Обычно болезнь развивается очень медленно. В частности, может развиваться годами без симптомов.
От места, где формируется раковое образование, зависит как симптоматика болезни, так и прогноз для лечения. До 95% случаев рака желудка - это аденокарцинома. Болезнь стартует с железистых клеток внутренней оболочки желудка (слизистой).
Распространенные проявления этого типа рака
Первые проявления могут быть довольно умеренными - такими, которые хотя бы раз в жизни чувствовал любой человек
Однако иногда проявления менее привычны и могут насторожить:
- трудно глотать
- боли в верхней части живота
- потеря веса
- слабость
Как диагностируют рак желудка
Наиболее распространенный метод диагностики - гастроскопия. Человеку вводят через полость рта тонкую гибкую трубку с камерой. Это позволяет оценить состояние желудка и зафиксировать изменения, если они есть.
Также врачи могут провести биопсию - взять небольшой образец ткани для исследования. Этот тип диагностики не причиняет боли, однако может вызвать неприятные ощущения в горле.
К тому же скрининг на рак желудка может назначаться в зависимости от того, были ли случаи этого типа рака у близких родственников.
Гастроэнтеролог Евгения Белинская рассказала, что если у близкого родственника обнаружили рак в 45 лет, то врач будет назначать гастроскопию пациенту от 35 лет, даже при отсутствии жалоб.
Что делать, если диагностировали рак
Специалисты говорят, что результаты лечения зависят от многих факторов:
- тип рака
- где именно нашли опухоль
- есть ли метастазы
- общее состояние вашего здоровья
Лечение включает хирургическое вмешательство, химиотерапию, но также могут применять радиотерапию и таргетную терапию.
Таргетная терапия - это тип лечения, который влияет на протеины, которые "помогают" раковым клеткам расти и размножаться.
Основные факторы риска
По словам врачей, рак желудка диагностируют людям старшего возраста (65+ лет). И чаще обнаруживают у мужчин (1 случай на 96 пациентов), чем у женщин (1 случай на 152 пациентки).
К факторам, повышающим риски, относятся:
- избыточный вес и ожирение
- инфицирование бактерией "H.pylori" (одна из ведущих причин)
- употребление алкоголя и курения (для курящих вероятность развития рака растет вдвое)
- несбалансированная диета
- наследственность
- некоторые виды анемии и иммунодефицитов
- операции на желудке или полипе (некоторые их виды могут перерастать в рак)
- работа в угольной, резиновой и металлургической промышленности
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