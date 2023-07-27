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Названа серьезная болезнь, которую часто диагностируют у людей старшего возраста

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Четверг 27 июля 2023 19:46
Названа серьезная болезнь, которую часто диагностируют у людей старшего возраста Почему возникает рак желудка (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Существует тяжелая болезнь, которая в начале 20 века заняла первое место по смертности. Речь идет о раке желудка. Как оказалось, чаще всего такую болезнь диагностируют у людей старшего возраста или у мужчин.

Об этом сообщили на странице медицинской платформы "Бережи себе" в Telegram.

Как функционирует желудок

Желудок - это мешковидный орган, основная роль которого заключается в переваривании пищи. В желудок пища попадает через пищевод после пережевывания и глотания. Здесь в игру входит желудочный сок, а дальше переваренная пища направляется в двенадцатиперстную кишку.

Желудок состоит из 5 частей:

  • Кардия - ближе к пищеводу
  • Склепение желудка - верхняя часть рядом с кардией
  • Тело - основная часть органа
  • Воротарная пещера (антрум) - именно здесь пища смешивается с желудочным соком.
  • Воротар - работает как клапан, контролирующий стул содержимого желудка в тонкий кишечник

Симптомы рака желудка зависят от того, какой отдел органа поражен болезнью. А понимание, какой слой желудка поражен, поможет врачам определить стадию болезни - чем глубже поражение, тем комплекснее будет лечение человека.

Как развивается рак желудка

Обычно болезнь развивается очень медленно. В частности, может развиваться годами без симптомов.

От места, где формируется раковое образование, зависит как симптоматика болезни, так и прогноз для лечения. До 95% случаев рака желудка - это аденокарцинома. Болезнь стартует с железистых клеток внутренней оболочки желудка (слизистой).

Распространенные проявления этого типа рака

Первые проявления могут быть довольно умеренными - такими, которые хотя бы раз в жизни чувствовал любой человек

Однако иногда проявления менее привычны и могут насторожить:

  • трудно глотать
  • боли в верхней части живота
  • потеря веса
  • слабость

Как диагностируют рак желудка

Наиболее распространенный метод диагностики - гастроскопия. Человеку вводят через полость рта тонкую гибкую трубку с камерой. Это позволяет оценить состояние желудка и зафиксировать изменения, если они есть.

Также врачи могут провести биопсию - взять небольшой образец ткани для исследования. Этот тип диагностики не причиняет боли, однако может вызвать неприятные ощущения в горле.

К тому же скрининг на рак желудка может назначаться в зависимости от того, были ли случаи этого типа рака у близких родственников.

Гастроэнтеролог Евгения Белинская рассказала, что если у близкого родственника обнаружили рак в 45 лет, то врач будет назначать гастроскопию пациенту от 35 лет, даже при отсутствии жалоб.

Что делать, если диагностировали рак

Специалисты говорят, что результаты лечения зависят от многих факторов:

  • тип рака
  • где именно нашли опухоль
  • есть ли метастазы
  • общее состояние вашего здоровья

Лечение включает хирургическое вмешательство, химиотерапию, но также могут применять радиотерапию и таргетную терапию.

Таргетная терапия - это тип лечения, который влияет на протеины, которые "помогают" раковым клеткам расти и размножаться.

Основные факторы риска

По словам врачей, рак желудка диагностируют людям старшего возраста (65+ лет). И чаще обнаруживают у мужчин (1 случай на 96 пациентов), чем у женщин (1 случай на 152 пациентки).

К факторам, повышающим риски, относятся:

  • избыточный вес и ожирение
  • инфицирование бактерией "H.pylori" (одна из ведущих причин)
  • употребление алкоголя и курения (для курящих вероятность развития рака растет вдвое)
  • несбалансированная диета
  • наследственность
  • некоторые виды анемии и иммунодефицитов
  • операции на желудке или полипе (некоторые их виды могут перерастать в рак)
  • работа в угольной, резиновой и металлургической промышленности

Ранее мы сообщали, где пациенты с онкологией могут бесплатно лечиться в Украине.

Также читайте о первых симптомах рака поджелудочной, которые можно пропустить.

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