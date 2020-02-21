Названо найбільш ефективний засіб боротьби з раком: абсолютно нова річ

Імунотерапія раку - найефективніший метод боротьби з онкологічними захворюваннями на сьогодні. Про це заявив відомий лікар і вчений, член Німецького онкологічного товариства Йоханнес Брунс.

За його словами, саме імунотерапія найкраще справляється з раком, так як вона заснована на медикаментах та змінених T-клітинах. При цьому, зазначив лікар, імунотерапія раку - це "абсолютно нова річ", яка існує буквально з 2019 року.

Брунс також додав, що ефективність імунотерапії полягає не в підвищенні відсотка людей, які одужують, а в тому, що раніше невиліковні лімфоми стали частково виліковними. Це може допомогти істотному числу пацієнтів, які раніше були приречені на довгі роки терапії.

Нова технологія вже допомагає боротися, наприклад, з раком крові. Але все ж, зазначає вчений, фахівцям треба зробити ще дуже багато досліджень, так як онкологія - це не гомогенне захворювання, і воно зачіпає майже весь організм людини.

Також одним з важливих факторів, який допоможе ефективно боротися з раком, є раннє виявлення хвороби. Це дозволить застосовувати менш складні методи терапії.

"Чим на більш пізньому терміні діагностований пацієнт, тим більш складна система терапії, яка включає в себе і операції, і хіміотерапію, опромінення, імунотерапію", - пояснив Брунс і попередив, що через 15-20 є ризик зростання числа онкологічних захворювань на планеті.