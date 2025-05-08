Названы продукты, которые микроволновка превращает в яд

Какие продукты превращаются в яд в свч?

По данным диетологов и специалистов по безопасному питанию, среди самых опасных продуктов для разогрева в микроволновой печи - яйца в скорлупе. Во время нагревания внутри яйца образуется высокое давление, что может привести к взрыву. При этом образовавшиеся химические соединения могут быть вредными при вдыхании.

Еще одна категория - листовая зелень и овощи, богатые нитратами (например, шпинат, сельдерей или свекла). После повторного нагрева в микроволновке эти вещества могут превращаться в нитрозамины - потенциально канцерогенные соединения, опасные для печени и ЖКТ.

Картофель - еще один продукт, которого стоит остерегаться. Если его держать при комнатной температуре после приготовления, а затем подогревать в микроволновке, может развиться ботулизм - редкое, но смертельно опасное пищевое отравление.

Не менее рискованным является повторный подогрев грибов. Их белковая структура меняется под воздействием температуры, что может вызвать расстройство пищеварения или даже отравление.

Специалисты также рекомендуют избегать разогрева молочных продуктов (особенно с содержанием крема), риса и морепродуктов. В этих блюдах при неправильном хранении или повторном нагревании могут размножаться бактерии, устойчивые к высоким температурам.