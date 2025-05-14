Назван продукт-рекордсмен по содержанию магния: поражает своей простотой

Почему магний необходим организму

Магний - это незаменимый минерал, который поддерживает сотни ферментных реакций, обеспечивающих надлежащее функционирование организма. Он участвует в выработке энергии, синтезе белка, а также в работе мышц и нервов.

Также контролирует уровень глюкозы в крови, помогает регулировать артериальное давление и является критически важным для развития костей. Играет определенную роль во сне, физических упражнениях и даже настроении.

Суточная норма потребления магния составляет 400-420 миллиграммов для мужчин и 310-320 миллиграммов для женщин.

Продукт с наибольшим содержанием магния

Диетолог Джой Бауэр рассказал, что тыквенные семечки являются одними из лучших источников магния.

Порция жареных тыквенных семечек (30 г) содержит:

калории - 163

белок - 8,5 граммов

жир - 14 граммов

углеводы - 4 грамма

клетчатка - 2 грамма

магний - 156 миллиграммов

Одна порция тыквенных семечек обеспечивает почти 40% суточной нормы магния, а также белок, полезные жиры, клетчатку и микроэлементы, которые полезны для здоровья.

Такие семечки - одни из самых полезных для употребления. Впечатляющее содержание магния означает, что тыквенные семечки могут помочь снизить кровяное давление, поддерживать прочность костей и улучшить сон.

Семена являются главным источником растительного белка и содержат все девять незаменимых аминокислот. Кроме того, они богаты полезными ненасыщенными жирами, которые поддерживают здоровье сердца, снижая уровень плохого холестерина (ЛПНП). Они также являются хорошим источником противовоспалительных омега-3 жирных кислот.

Хрустящие семена богаты цинком - 30 г обеспечивает 18% суточной нормы, что делает их перекусом, укрепляющим иммунитет, а также является хорошим источником растительного железа.

Кроме того, они содержат полезные антиоксиданты и растительные соединения.

Как есть больше тыквенных семечек

Тыквенные семечки - это удобная закуска, которую можно употреблять отдельно, сырой или жареной и соленой.

Вы можете пожарить в духовке тыквенные семечки, что позволит вам контролировать содержание соли. Семена также можно добавлять в йогурт, супы и салаты.

К тому же, если перемолоть тыквенные семечки с маслом, зеленью, чесноком и лимонным соком, то получится домашний соус песто.