Названа посуда, которая в плохом качестве вредна для здоровья: на что обратить внимание

В современном мире силиконовая посуда приобрела большую популярность. Ее используют для выпечки кексов, бисквитов, пирогов и других блюд. Однако такая посуда плохого качества может быть вредной для здоровья.
Об этом сообщила врач Виктория Рева в Instagram.
Температурный диапазон применения посуды от - 60 до + 220, это духовые шкафы, микроволновые печи, морозилки и посудомоечные машины.
"Пищевые силиконы высокого качества очищаются от посторонних веществ и полимеризуются на дорогих катализаторах из платины. Платина обеспечивает правильное течение химических реакций, чистоту и качество продукта. Поэтому изделия из платинового силикона считаются абсолютно безопасными для здоровья при правильном применении", - говорится в сообщении. .
Эксперт говорит, что посуду из пищевого силикона нельзя использовать на открытом огне, ставить на горячие конфорки плит и превышать указанный температурный диапазон.
Чтобы не повредить поверхность, нельзя использовать режущие предметы, абразивные моющие средства и касаться стен духовки, если выпекаете в силиконовых формах.
Чтобы понять, что силиконовая посуда плохого качества, обратите внимание на следующие признаки:
Качественный силикон имеет следующие признаки:
Врач говорит, что дешевая силиконовая посуда потенциально опасна, даже если выпекать в ней раз в месяц.
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