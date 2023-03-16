Названа посуда, которая в плохом качестве вредна для здоровья: на что обратить внимание

Безопасна ли силиконовая посуда

Температурный диапазон применения посуды от - 60 до + 220, это духовые шкафы, микроволновые печи, морозилки и посудомоечные машины.

"Пищевые силиконы высокого качества очищаются от посторонних веществ и полимеризуются на дорогих катализаторах из платины. Платина обеспечивает правильное течение химических реакций, чистоту и качество продукта. Поэтому изделия из платинового силикона считаются абсолютно безопасными для здоровья при правильном применении", - говорится в сообщении. .

Эксперт говорит, что посуду из пищевого силикона нельзя использовать на открытом огне, ставить на горячие конфорки плит и превышать указанный температурный диапазон.

Чтобы не повредить поверхность, нельзя использовать режущие предметы, абразивные моющие средства и касаться стен духовки, если выпекаете в силиконовых формах.

Как выбрать качественную посуду

Чтобы понять, что силиконовая посуда плохого качества, обратите внимание на следующие признаки:

Дешевый материал;

Белеет на месте сгиба;

Нет маркировки безопасности и указания бренда производителя;

Обладает неприятным запахом сразу или после нескольких использований;

Быстро теряет упругость;

Придает пище посторонний запах и привкус;

Недолговечный.

Качественный силикон имеет следующие признаки:

Ощутимо дороже некачественных аналогов;

Имеет одну из маркировок безопасности: СЕ, FDA, знак "Бокал и Вилка", разрешающий контакт с едой. Маркировка может наноситься как на предмет, так и на упаковку;

Не выделяет веществ при контакте с пищей;

Долговечен, сохраняет эластичность;

Хорошо восстанавливает форму после хранения в сложенном состоянии;

Не впитывает запахи и не придает посторонний запах пищи.

Врач говорит, что дешевая силиконовая посуда потенциально опасна, даже если выпекать в ней раз в месяц.