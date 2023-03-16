RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Названа посуда, которая в плохом качестве вредна для здоровья: на что обратить внимание

Полезна ли силиконовая посуда (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В современном мире силиконовая посуда приобрела большую популярность. Ее используют для выпечки кексов, бисквитов, пирогов и других блюд. Однако такая посуда плохого качества может быть вредной для здоровья.

Об этом сообщила врач Виктория Рева в Instagram.

Безопасна ли силиконовая посуда

Температурный диапазон применения посуды от - 60 до + 220, это духовые шкафы, микроволновые печи, морозилки и посудомоечные машины.

"Пищевые силиконы высокого качества очищаются от посторонних веществ и полимеризуются на дорогих катализаторах из платины. Платина обеспечивает правильное течение химических реакций, чистоту и качество продукта. Поэтому изделия из платинового силикона считаются абсолютно безопасными для здоровья при правильном применении", - говорится в сообщении. .

Эксперт говорит, что посуду из пищевого силикона нельзя использовать на открытом огне, ставить на горячие конфорки плит и превышать указанный температурный диапазон.

Чтобы не повредить поверхность, нельзя использовать режущие предметы, абразивные моющие средства и касаться стен духовки, если выпекаете в силиконовых формах.

Как выбрать качественную посуду

Чтобы понять, что силиконовая посуда плохого качества, обратите внимание на следующие признаки:

  • Дешевый материал;
  • Белеет на месте сгиба;
  • Нет маркировки безопасности и указания бренда производителя;
  • Обладает неприятным запахом сразу или после нескольких использований;
  • Быстро теряет упругость;
  • Придает пище посторонний запах и привкус;
  • Недолговечный.

Качественный силикон имеет следующие признаки:

  • Ощутимо дороже некачественных аналогов;
  • Имеет одну из маркировок безопасности: СЕ, FDA, знак "Бокал и Вилка", разрешающий контакт с едой. Маркировка может наноситься как на предмет, так и на упаковку;
  • Не выделяет веществ при контакте с пищей;
  • Долговечен, сохраняет эластичность;
  • Хорошо восстанавливает форму после хранения в сложенном состоянии;
  • Не впитывает запахи и не придает посторонний запах пищи.

Врач говорит, что дешевая силиконовая посуда потенциально опасна, даже если выпекать в ней раз в месяц.

Ранее мы сообщали, как правильно мыть и дезинфицировать кухонные лопатки и ложки из дерева.

Также мы писали, какая популярная посуда содержит вредные вещества.

Читайте РБК-Украина в Google News
кухняпосуда