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Названо одне з найбільш небезпечних нових авто: отримало нуль зірок в краш-тестах

Автор: Styler

Австралійська програма оцінки нових автомобілів (ANCAP) провела краш-тести комерційного автомобіля Mitsubishi Express, який відомий в Європі як Renault Trafic, і поставила йому нуль зірок.

Про це повідомляє Autoevolution.

Даний фургон визнали небезпечним. У ньому повністю відсутня активна безпека.

"Він не має основних функцій безпеки, які споживачі очікують від недавно випущеної моделі", - заявили експерти.

ANCAP підкреслює, що автономні системи екстреного гальмування та підтримки смуги руху відсутні, внаслідок чого показник Safety Assist склав 7,0%.

Також в цьому авто вважається низьким рівень захисту дорослих пасажирів і уразливих учасників дорожнього руху.

У краш-тестах з фронтальним зміщенням, фронтальним зміщенням у всю ширину і похилою стійкою водій Mitsubishi Express може отримати серйозні травми грудей.

Також були відзначені потенційні точки сильного контакту з коліном. Ще один тривожний результат - значна деформація бічних дверей при випробуваннях на бічний удар і стовп, що може призвести до часткового викиду.

ANCAP також підкреслює високий ризик травми шиї під час тесту на хлистову травму через погану конструкцію підголівників. До речі, в Express немає бічної подушки безпеки для захисту грудей з боку пасажира, фронтальної подушки безпеки для центрального пасажира і центральної подушки безпеки для захисту від бічного зіткнення.

Експерти назвали одне з найбільш небезпечних авто (відео: YouTube)

Нагадаємо, названі найбезпечніші авто, яким найчастіше довіряють водії.

Раніше експерти назвали найнадійніші б/у авто з США, які найчастіше обирають українці.

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