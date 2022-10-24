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Назван новый симптом коронавируса, который встречается в 83% случаев

Фото: Назван новый симптом коронавируса (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Коронавирус перед зимой продолжает распространяться по всему миру. Считается, что причиной этого недавнего всплеска является Omicron BA.5. В то время как прививка предлагает дополнительный уровень защиты от инфекции, даже полностью вакцинированные пациенты все еще могут заразиться болезнью.

Согласно британскому приложению Zoe Covid Study, которое отслеживает вирус и его симптомы с помощью пациентов, использующих его приложение, ринорея является одним из основных симптомов, наблюдаемых в настоящее время у пациентов с полной вакцинацией.

Что такое ринорея?

Ринорея, также известная как насморк - это постоянное выделение жидкой слизи из носа.

Данные Zoe сообщают, что этот контрольный симптом был замечен у 83% пациентов с положительным тестом на коронавирус.

Поскольку грипп и простуда также вызывают насморк, может быть трудно сказать, какой вирус вызывает этот симптом.

Поскольку этот симптом характерен и для других вирусов, нельзя утверждать, что, если у вас насморк, значит вы подцепили COVID.

"Вероятность того, что ваш насморк вызван COVID-19, зависит от того, насколько распространено заболевание в данный момент. Наши данные показывают, что при высоких показателях COVID-19 высока вероятность того, что насморк вызван коронавирусной инфекцией", - сказано в сообщении.

Симптомы COVID

Помимо ринореи, есть также четыре других распространенных симптома Covid, которые наблюдаются у вакцинированных людей.

Они включают:

  • Боль в горле.
  • Заложенность носа.
  • Постоянный кашель.
  • Головная боль.

Как мы ранее писали, Комаровский рассказал о связи коронавируса и электронных сигарет.

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