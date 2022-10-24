Назван новый симптом коронавируса, который встречается в 83% случаев

Что такое ринорея?

Ринорея, также известная как насморк - это постоянное выделение жидкой слизи из носа.

Данные Zoe сообщают, что этот контрольный симптом был замечен у 83% пациентов с положительным тестом на коронавирус.

Поскольку грипп и простуда также вызывают насморк, может быть трудно сказать, какой вирус вызывает этот симптом.

Поскольку этот симптом характерен и для других вирусов, нельзя утверждать, что, если у вас насморк, значит вы подцепили COVID.

"Вероятность того, что ваш насморк вызван COVID-19, зависит от того, насколько распространено заболевание в данный момент. Наши данные показывают, что при высоких показателях COVID-19 высока вероятность того, что насморк вызван коронавирусной инфекцией", - сказано в сообщении.

Симптомы COVID

Помимо ринореи, есть также четыре других распространенных симптома Covid, которые наблюдаются у вакцинированных людей.

Они включают: