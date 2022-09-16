Комаровський розповів про зв'язок коронавірусу та електронних сигарет

Електронні сигарети завойовують ще більшу популярність, незважаючи на заяви медиків, що вони не менш шкідливі, ніж звичайні. Так, вейпінг (ширяння) є небезпекою і у зв'язку з великим ризиком підчепити коронавірус.

Про це розповів заслужений педіатр Євген Комаровський в одному зі своїх останніх відеовипусків.

У чому небезпека електронок

Лікар повідомив, що вже є безліч досліджень про те, що у тих, хто палить електронні сигарети, захворювання на коронавірус протікає складніше.

За словами медика, сама пара цього ширяння - це ідеальна умова для зараження.

"Тому вейпери хворіють частіше, вейпери хворіють важче. Робіть правильні висновки", - сказав Комаровський на відео.

Цитату лікаря можна почути з 9-ї хвилини ролика.

Для довідки



Легені курців виробляють більше слизу, і він густіший, ніж у некурців. Цей слиз погано виводиться, і легені стають схильними до розвитку інфекції.

Ранні дослідження впливу куріння електронних сигарет продемонстрували їх шкідливий вплив на легені, а також на імунну та серцево-судинну системи. Ці дослідження, поряд з новими даними про те, що пацієнти з порушеною функцією дихальної, імунної або серцево-судинної системи більшою мірою схильні до ризику розвитку важких форм COVID-19, призвели до того, що органи охорони здоров'я та інші організації стали застерігати людей від використання. електронних сигарет, особливо у період пандемії коронавірусу.