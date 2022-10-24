Названо новий симптом коронавірусу, який зустрічається у 83% випадків

Коронавірус перед зимою продовжує поширюватися по всьому світу. Вважається, що причиною нещодавнього сплеску є Omicron BA.5. У той час, як щеплення пропонує додатковий рівень захисту від інфекції, навіть повністю вакциновані пацієнти все ще можуть заразитися хворобою.
Згідно з британським додатком Zoe Covid Study, який відстежує вірус та його симптоми за допомогою пацієнтів, які використовують його, ринорея є одним з основних симптомів, що спостерігаються зараз у пацієнтів з повною вакцинацією.
Ринорея (нежить) - це постійне виділення рідкого слизу з носа.
Дані Zoe повідомляють, що цей контрольний симптом був помічений у 83% пацієнтів із позитивним тестом на коронавірус.
Оскільки грип та застуда також викликають нежить, може бути важко сказати, який вірус викликає цей симптом.
Оскільки цей симптом характерний і для інших вірусів, не можна стверджувати, що якщо у вас нежить, значить ви підчепили COVID.
"Ймовірність того, що ваш нежить викликаний COVID-19 залежить від того, наскільки поширене захворювання в цей момент. Наші дані показують, що при високих показниках COVID-19 висока ймовірність того, що нежить викликаний коронавірусною інфекцією", - сказано в повідомленні.
Симптоми COVID
Крім ринореї, є також чотири інші поширені симптоми Covid, які спостерігаються у вакцинованих людей.
Вони включають:
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