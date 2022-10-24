Названо новий симптом коронавірусу, який зустрічається у 83% випадків

Що таке ринорея?

Ринорея (нежить) - це постійне виділення рідкого слизу з носа.

Дані Zoe повідомляють, що цей контрольний симптом був помічений у 83% пацієнтів із позитивним тестом на коронавірус.

Оскільки грип та застуда також викликають нежить, може бути важко сказати, який вірус викликає цей симптом.

Оскільки цей симптом характерний і для інших вірусів, не можна стверджувати, що якщо у вас нежить, значить ви підчепили COVID.

"Ймовірність того, що ваш нежить викликаний COVID-19 залежить від того, наскільки поширене захворювання в цей момент. Наші дані показують, що при високих показниках COVID-19 висока ймовірність того, що нежить викликаний коронавірусною інфекцією", - сказано в повідомленні.

Симптоми COVID

Крім ринореї, є також чотири інші поширені симптоми Covid, які спостерігаються у вакцинованих людей.

Вони включають: