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Названо новий симптом коронавірусу, який зустрічається у 83% випадків

Фото: Названо новий симптом коронавірусу (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Коронавірус перед зимою продовжує поширюватися по всьому світу. Вважається, що причиною нещодавнього сплеску є Omicron BA.5. У той час, як щеплення пропонує додатковий рівень захисту від інфекції, навіть повністю вакциновані пацієнти все ще можуть заразитися хворобою.

Згідно з британським додатком Zoe Covid Study, який відстежує вірус та його симптоми за допомогою пацієнтів, які використовують його, ринорея є одним з основних симптомів, що спостерігаються зараз у пацієнтів з повною вакцинацією.

Що таке ринорея?

Ринорея (нежить) - це постійне виділення рідкого слизу з носа.

Дані Zoe повідомляють, що цей контрольний симптом був помічений у 83% пацієнтів із позитивним тестом на коронавірус.

Оскільки грип та застуда також викликають нежить, може бути важко сказати, який вірус викликає цей симптом.

Оскільки цей симптом характерний і для інших вірусів, не можна стверджувати, що якщо у вас нежить, значить ви підчепили COVID.

"Ймовірність того, що ваш нежить викликаний COVID-19 залежить від того, наскільки поширене захворювання в цей момент. Наші дані показують, що при високих показниках COVID-19 висока ймовірність того, що нежить викликаний коронавірусною інфекцією", - сказано в повідомленні.

Симптоми COVID

Крім ринореї, є також чотири інші поширені симптоми Covid, які спостерігаються у вакцинованих людей.

Вони включають:

  • Біль у горлі.
  • Закладеність носа.
  • Постійний кашель.
  • Головний біль.

Як ми раніше писали, Комаровський розповів про зв'язок коронавірусу та електронних сигарет.

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Коронавірус