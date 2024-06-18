Названы новые интересные функции iPadOS 18, которые превратят ваш планшет в мощный инструмент

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Умный калькулятор и приложение для заметок, которое отвечает

Одной из самых ожидаемых, а возможно, и самой удивительной функцией является появление специального приложения "Калькулятор" в iPadOS 18. Но это не просто обычный калькулятор. Apple интегрировала свои функции "Apple Intelligence", обеспечивая бесшовную работу с Apple Pencil.

С помощью "Математических заметок" пользователи могут вручную писать математические задачи и уравнения, а iPad мгновенно распознает и решит их, отображая ответ тем же почерком. Эта функция станет настоящим прорывом для студентов и профессионалов, предлагая естественный и интуитивно понятный способ взаимодействия со сложными вычислениями.

Заметки стали еще умнее

Говоря о заметках, Apple выводит возможности iPad по работе с ними на совершенно новый уровень благодаря функции "Smart Script".

Эта функция на базе искусственного интеллекта анализирует ваши рукописные заметки и приводит их в порядок, делая их "плавными, гибкими и более читаемыми", сохраняя при этом индивидуальность вашего почерка.

Больше не нужно мучиться с неаккуратными записями или беспокоиться об исправлении ошибок - Smart Script гарантирует, что ваши заметки будут четкими и организованными.

Улучшенная организация и контроль

Само приложение "Заметки" получает долгожданное обновление в iPadOS 18. Пользователи получат более широкий спектр возможностей для организации своих заметок, включая такие функции, как сворачивание разделов под заголовками и подзаголовками.

Функция выделения текста получает обновление с пятью новыми цветами маркеров, позволяя выделить важную информацию. Эти улучшения в сочетании со Smart Script превратят iPad в мощный и настраиваемый цифровой блокнот.

Ощущение работы за настольным компьютером на iPad

Повторяющейся темой в iPadOS 18 является стремление сократить разрыв между планшетами и ноутбуками. Одним из способов достижения этого является новая плавающая панель вкладок, которая появляется сверху приложений.

Эта функция, напоминающая боковую панель в таких приложениях, как Apple TV+, предназначена для упрощения навигации и открытия "нового способа персонализации взаимодействия с приложениями".

Кроме того, переработанное приложение "Фото" предлагает больший холст для просмотра вашей библиотеки изображений, дополнительно усиливая ощущение работы за настольным компьютером.

Ускорьте свой рабочий процесс с помощью SharePlay и игрового режима

Сотрудничество получает новый импульс в iPadOS 18 благодаря обновлению SharePlay. Теперь пользователи будут иметь больше возможностей для рисования и добавления аннотаций на свои экраны во время сеанса SharePlay, что позволит улучшить коммуникацию и прояснить идеи.

Игроки порадуются улучшениям игрового режима, который теперь предлагает персонализированный пространственный звук для более захватывающего опыта погружения. Кроме того, поддержка таких игр, как Assassin's Creed Shadows, обещает раздвинуть границы мобильных игр на iPad.

Конфиденциальность и доступность занимают центральное место

Apple не забыла о конфиденциальности пользователей и доступности в iPadOS 18. Новые элементы управления конфиденциальностью позволят пользователям более детально управлять доступом устройств Bluetooth, определяя, какие устройства могут подключаться и к какой информации они могут получить доступ.

Функции скрытия приложений и блокировки контента также появятся на iPad, предоставляя пользователям больший контроль над своими данными.

Что касается обеспечения доступности, такие функции, как отслеживание взглядом и голосовые команды, будут занимать видное место в обновлении. Они предназначены для пользователей с различными потребностями, делая iPad более инклюзивным и удобным устройством.

У iPads с чипами M1 и M2 появится поддержка функций искусственного интеллекта

Для пользователей iPad с чипами M1 или M2, iPadOS 18 предлагает набор впечатляющих функций искусственного интеллекта под названием "Apple Intelligence". Эти функции включают в себя:

"Переписать" - для перефразирования предложений

"Корректура" - для расширенной проверки грамматики и стиля

"Игровая площадка изображений" - для создания уникальных и креативных изображений на основе текстовых подсказок

Эти инструменты дают представление о будущем креативных рабочих процессов на iPad, раздвигая границы того, что возможно на мобильном устройстве.