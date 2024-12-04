Названа самая выдающаяся поп-звезда XXI века

"Бейонсе возглавляет наш редакционный список, составленный сотрудниками на основе ее 25-летнего влияния, воздействия и эволюции", - написал Эндрю Унтербергер из Billboard.

Издание отметило, что Бейонсе - самая титулованная исполнительница, которая получила рекордные 32 "Грэмми", а также 27 премий Billboard Music Awards.

Бейонсе (фото: Getty Images)

2-е место заняла 35-летняя певица Тейлор Свифт.

"Хотя Тейлор Свифт является крупнейшей поп-звездой века по цифрам - от продаж альбомов до стримов и доминирования в турах, - наша редакционная коллегия выбрала Бейонсе как нашу величайшую поп-звезду века, основываясь на ее полных 25 годах влияния, эволюции и воздействия", - указано в статье.

Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)

В журнале также указано, что почти никто из артистов не сможет сравниться с Бейонсе в исполнительских способностях, признании критиков, влиянии индустрии, а также в коммерческом успехе.

Третье место досталось певице Рианне. Следующими же идут Дрейк, Леди Гага, Бритни Спирс, Канье Уэст, Джастин Бибер, Ариана Гранде и Адель.

К слову, Billboard составил рейтинг 25 лучших поп-артистов за последние 25 лет, начиная с августа. В список попали исполнители, которые сделали значительный вклад в поп-музыку и стали символами ее величия на рубеже тысячелетий.