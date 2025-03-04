Названа самая вредная часть свинины: это "бомба замедленного действия"

Свинина - популярный вид мяса, в частности в Украине, но не все ее части одинаково полезны. Диетологи и врачи бьют тревогу: существует часть свинины, которую лучше избегать, если вы заботитесь о своем здоровье.
О какой именно части мяса идет речь - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Свиная черева - бомба замедленного действия
Самой вредной частью свинины считается черева, особенно его жирная часть. Эта часть содержит чрезмерное количество насыщенных жиров и холестерина, что делает ее настоящей "бомбой замедленного действия" для нашего организма.
Высокое содержание насыщенных жиров
Насыщенные жиры повышают уровень "плохого" холестерина в крови, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз, инфаркт и инсульт.
Большое количество холестерина
Холестерин, содержащийся в череве, также способствует образованию атеросклеротических бляшек, которые сужают просвет сосудов и нарушают кровообращение.
Высокая калорийность
Черева - очень калорийный продукт, что может привести к набору лишнего веса и развитию ожирения.
Риск развития рака
Некоторые исследования связывают чрезмерное потребление красного мяса, особенно жирных его частей, с повышенным риском развития рака толстой кишки.
Если вы любите свинину, но хотите уменьшить риск для здоровья, выбирайте более постные части.
Вырезка
Это самая нежная и самая постная часть свинины.
Лопатка
Она содержит меньше жира, чем брюхо, и подходит для приготовления разнообразных блюд.
Окорок
Еще одна постная часть свинины, которая прекрасно подходит для запекания.
Удаляйте видимый жир перед приготовлением. Используйте здоровые способы приготовления: запекание, тушение, варка. Ограничьте потребление жареной свинины. Сочетайте свинину с большим количеством овощей и зелени.
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В материале использованы данные из источников Wikipedia, МОЗ и рекомендаций диетологов.