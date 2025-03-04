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Названа самая вредная часть свинины: это "бомба замедленного действия"

Вторник 04 марта 2025 15:38
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Названа самая вредная часть свинины: это "бомба замедленного действия" Фото: Какая часть в свинине - самая вредная (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Свинина - популярный вид мяса, в частности в Украине, но не все ее части одинаково полезны. Диетологи и врачи бьют тревогу: существует часть свинины, которую лучше избегать, если вы заботитесь о своем здоровье.

О какой именно части мяса идет речь - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Свиная черева - бомба замедленного действия

Самой вредной частью свинины считается черева, особенно его жирная часть. Эта часть содержит чрезмерное количество насыщенных жиров и холестерина, что делает ее настоящей "бомбой замедленного действия" для нашего организма.

Почему черева такая вредная?

Высокое содержание насыщенных жиров

Насыщенные жиры повышают уровень "плохого" холестерина в крови, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз, инфаркт и инсульт.

Большое количество холестерина

Холестерин, содержащийся в череве, также способствует образованию атеросклеротических бляшек, которые сужают просвет сосудов и нарушают кровообращение.

Высокая калорийность

Черева - очень калорийный продукт, что может привести к набору лишнего веса и развитию ожирения.

Риск развития рака

Некоторые исследования связывают чрезмерное потребление красного мяса, особенно жирных его частей, с повышенным риском развития рака толстой кишки.

Альтернативы

Если вы любите свинину, но хотите уменьшить риск для здоровья, выбирайте более постные части.

Вырезка

Это самая нежная и самая постная часть свинины.

Лопатка

Она содержит меньше жира, чем брюхо, и подходит для приготовления разнообразных блюд.

Окорок

Еще одна постная часть свинины, которая прекрасно подходит для запекания.

Советы по приготовлению

Удаляйте видимый жир перед приготовлением. Используйте здоровые способы приготовления: запекание, тушение, варка. Ограничьте потребление жареной свинины. Сочетайте свинину с большим количеством овощей и зелени.

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В материале использованы данные из источников Wikipedia, МОЗ и рекомендаций диетологов.

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