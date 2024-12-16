Названо самое небезопасное положение тела, которое может спровоцировать тревогу и бессонницу

Какое положение тела очень опасно

Одно положение сидя, в частности, обозначается как наиболее вредное для общего здоровья. Доктор Дебора Ли из предупредила тех, кто работает за столом, об опасности сидения с опущенной шеей, заявив, что это может серьезно повлиять на вашу осанку.

Доктор Стефан Миндеа придерживается такого же мнения.

"Когда голова наклонена вперед, вес головы экспоненциально возрастает из-за угла наклона и это очень опасно", - сказал врач.

Это неестественное напряжение приводит к мышечной усталости, головной боли и хронической боли в шее.

По словам Деборы, неправильная осанка может вызвать сильную и пульсирующую головную боль из-за длительного напряжения в голове, шее и позвоночнике.

Это напряжение или неспособность расслабиться также может способствовать бессоннице, поскольку из-за боли в шее и спине может быть сложно расслабиться ночью.

Тревога и депрессия также могут быть побочными эффектами неправильной осанки. Исследования показывают, что сутулость в кресле может способствовать негативным мыслям, что приводит к чувству тревоги и ухудшает ваше настроение.

Какое лучшее положение сидя?

Чтобы убедиться, что вы сидите правильно и избежать этих нежелательных симптомов, доктор Дебора предлагает принять положение "S", которое предотвращает напряжение мышц позвоночника под действием силы тяжести.

Во-первых, сядьте лицом вперед, ноги прижмите к земле. Возможно, вам понадобится отрегулировать высоту кресла, чтобы избежать свисающих ног или сдавленных коленей.

Убедитесь, что ваши колени находятся на одном уровне с бедрами. Ваши лодыжки должны быть немного впереди коленей. Поддерживайте контакт между спиной и спинкой стула, используя подушку, если необходимо.