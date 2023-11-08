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Назван самый сексуальный мужчина мира по версии журнала People

Кто стал самым сексуальным мужчиной 2023 года (фото: people.com)
Автор: Анна Шиканова

Журнал People выбрал самого сексуального мужчину мира 2023 года. Имя 57-летнего известного актера назвали в программе Jimmy Kimmel Live, где он появился в качестве приглашенного гостя.

Кого назвали самым сексуальным мужчиной 2023 года, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Почетное звание самого сексуального мужчины 2023 года получил известный актер Патрик Демпси. Он стал особо популярен благодаря своей роли Дерека в сериале "Анатомия страсти".

"Большое вам спасибо", - заявил актер.

Демпси много лет женат и с супругой, 57-летней Джилиан, у него трое детей: 21-летняя Таллула и 16-летние сыновья-близнецы Дарби и Салливан.

Стоит отметить, что Патрик уже несколько лет приближался к первому месту и в предыдущие годы входил в тройку самых привлекательных мужчин, вместе с Джорджем Клуни и Мэттом Дэймоном.

Патрик Демпси (фото: Getty Images)

Он признался, что его семья была шокирована новостью и даже не сразу ему поверила.

"Я был абсолютно шокирован, а потом начал смеяться, типа, это шутка, верно? Никогда не отказывайся от мечты", - прокомментировал Демпси.

Также он пошутил, что голодал перед фотоссесией для журнала, много тренировался и полностью исключил из рациона "хлебные продукты".

В 2021 году победителем стал Пол Радд, в 2022 году - Крис Эванс.

Патрик Демпси (фото: Getty Images)

Для справки

Патрик Гейл Демпси - американский актер и автогонщик, серебряный призер гонки "24 часа Ле-Мана" в 2015 году. Самая известная роль, которая ему принесла славу - роль Дерека Шепарда в сериале "Анатомия Грей". Эта роль принесла ему премию Гильдии киноактеров США, две номинации на "Золотой глобус".

В ближайшее время выйдет фильм "Феррари" Майкла Манна, где Демпси сыграл роль гонщика Пьерро Таруффи.

Патрик Демпси на обложке (скриншоты)

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