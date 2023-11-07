Татум стриптизер, Клуни продавец обувь. Кем работали секс-символы Голливуда до популярности

Далеко не все становятся популярными звездами в 18-20 лет, кое-кому приходится работать на простых должностях и зарабатывать деньги на жизнь, отбросив амбиции. Даже такие звезды, как Брэд Питт и Джордж Клуни, не сразу стали голливудскими секс-символами.

А о том, какие профессии приходилось примерить на себя нынешним звездам кино, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на People.

Джордж Клуни

Один из самых красивых мужчин мира продавал женскую обувь, которая была разработана для людей с проблемами стопы в простом универмаге. Свою прошлую работу Клуни считает ужасной, ведь сталкивался с разными женщинами, у которых были проблемы с ногами.

Кем работали звезды до популярности (фото: Getty images)

Ченнинг Татум

Звезда фильмов "Шаг вперед" и "Волшебный Майк" до того, как стал актером, имел опыт работы стриптизером. О своей работе мужчина не сожалеет, но и возвращаться к ней желания у него нет.

Кем работали звезды до популярности (фото: instagram.com/channingtatum)

Брэд Питт

В отличие от Ченнинга, бывший Анджелины Джоли только был водителем стриптизерш. Питт считает эту работу началом своей карьеры, ведь однажды он встретил девушку, убедившую его попробовать ее актерский класс и мужчина ее послушал.

Кем работали звезды до популярности (фото: Getty images)

Дуэйн Джонсон

Один из сильнейших актеров в свое время мы посуду в местной пиццерии. Конечно, это не работа мечты, но она помогла актеру подкачать такие бицепсы и внести спорт в свою жизнь.

Кем работали звезды до популярности (фото: instagram.com/therock)

Райан Рейнольдс

Звезда фильма "Дедпул" имел широкий спектр работы. Он водил погрузчик, работал в ресторанах, был официантом и кассиром.

Кем работали звезды до популярности (фото: instagram.com/vancityreynolds)

Том Круз

Секс-символ миллиона женщин тоже не сразу стал звездой. Ему приходилось косить траву и продавать бумажные маршруты.

Кем работали звезды до популярности (фото: Getty images)

Джонни Депп

Один из самых талантливых и уникальных актеров Голливуда одно время работал в сфере телемаркетинга и продавал чернильные ручки. Но уже тогда Джонни знал, что это не его работа.

Кем работали звезды до популярности (фото: Getty images)

Брэдли Купер

Актер фильма "Звезда родилась" долгое время работал швейцаром в отеле "Морганс", который пока не работает. Он не только открывал и закрывал двери, но и следил за свечами, которые должны были постоянно гореть.

Кем работали звезды до популярности (фото: Getty images)

Адам Левин

Это, пожалуй, один из немногих актеров, путь которого начался в смежной сфере, ведь он был музыкантом и даже сотрудничал с лейблом Johnny Rockets.

Кем работали звезды до популярности (фото: instagram.com/adamlevine)

Дензел Вашингтон

Вашингтону пришлось не просто, ведь в свои 20 лет ему пришлось работать уборщиком, а это отнюдь не работа мечты, особенно для парня с амбициями.

Кем работали звезды до популярности (фото: instagram.com/denzelwashington.official)

Гью Джекман

Звезде "Росомахи" приходилось работать клоуном для детей по имени Коко. Мужчина, в частности, выступал для маленьких детей. Это помогало ему тренировать актерское мастерство, но удовольствие такая должность Хью не доставляла.

Кем работали звезды до популярности (фото: instagram.com/thehughjackman)

Крис Хемсворт

Актеру "Тора" пришлось не только чистить молокоотсосы, но и отвечать за их ремонт в аптеке.

Кем работали звезды до популярности (фото: instagram.com/chrishemsworth)