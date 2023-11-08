Названо найсексуальнішого чоловіка світу за версією журналу People

Почесне звання найсексуальнішого чоловіка 2023 року отримав відомий актор Патрік Демпсі. Він став особливо популярним завдяки своїй ролі Дерека у серіалі "Анатомія Грей".

"Велике вам дякую", - заявив актор.

Демпсі багато років одружений і з дружиною, 57-річною Джилліан, у нього троє дітей: 21-річна Таллула та 16-річні сини-близнюки Дарбі та Салліван.

Варто зазначити, що Патрік вже кілька років наближався до першого місця і в попередні роки входив до трійки найпривабливіших чоловіків, разом із Джорджем Клуні та Меттом Деймоном.

Патрік Демпсі (фото: Getty Images)

Він зізнався, що його родину було шоковано новиною і навіть не одразу йому повірило.

"Я був абсолютно шокований, а потім почав сміятися, на кшталт, це жарт, вірно? Ніколи не відмовляйся від мрії", - прокоментував Демпсі.

Також він пожартував, що голодував перед фотосесією для журналу, багато тренувався та повністю виключив із раціону "хлібні продукти".

У 2021 році переможцем став Пол Радд, у 2022 році - Кріс Еванс.

Патрік Демпсі (фото: Getty Images)

Для довідки

Патрік Гейл Демпсі - американський актор та автогонщик, срібний призер гонки "24 години Ле-Мана" у 2015 році. Найвідоміша роль, яка принесла йому славу - роль Дерека Шепарда в серіалі "Анатомія Грей". Ця роль принесла йому премію Гільдії кіноакторів США, дві номінації на "Золотий глобус".

Найближчим часом вийде фільм "Феррарі" Майкла Манна, де Демпсі зіграв роль гонщика П'єро Таруффі.

Патрік Демпсі на обкладинці (скриншоти)