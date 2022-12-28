Названы самые распространенные ошибки при самолечении: никогда не делайте их

Часто люди не хотят тратить свое время и средства на визит к врачу и обследованию, поэтому занимаются самолечением. Однако это лишь обостряет болезни и приводит к критическим состояниям.

Что нельзя делать

Врач выделила такие самые распространенные ошибки при самолечении:

промывать нос солевым раствором, который сделали сами "на глаз";

принимать лекарство от давления когда оно высокое и не принимать ничего потому, что "я его не чувствую";

при обострении подагры продолжать пить "Алопуринол";

при сезонной аллергии проветривать жилье, чтобы свежий воздух попадал;

протравливать глисты всей семьи, потому что есть кот или собака;

ребенка с атопией купать каждый день с мылом до блеска;

лечить герпангин препаратами ацикловира;

при температуре принимать но-шпу

при сухом кашле принимать муколитики, что на самом деле провоцируют еще больший кашель;

ждать, что все само пройдет.

Также частой ошибкой является то, что люди за консультацией обращаются к фармацевтам. Однако они не врачи и не владеют информацией о состоянии вашего здоровья. Фармацевты заинтересованы продать только лекарства.

Кроме того, люди могут принимать медицинские препараты при необходимости и без нее. А также сами себе назначать дозы, даже если они отличаются от назначенных врачом.

К тому же люди в первых проявлениях болезни сразу ищут в интернете себе лечение. С каждым годом растет количество людей, которые ищут ответы на свои медицинские вопросы в интернете.