Названы самые распространенные ошибки при самолечении: никогда не делайте их
Часто люди не хотят тратить свое время и средства на визит к врачу и обследованию, поэтому занимаются самолечением. Однако это лишь обостряет болезни и приводит к критическим состояниям.
Об этом рассказала семейный врач и педиатр Виктория Дубенюк в Instagram.
Что нельзя делать
Врач выделила такие самые распространенные ошибки при самолечении:
- промывать нос солевым раствором, который сделали сами "на глаз";
- принимать лекарство от давления когда оно высокое и не принимать ничего потому, что "я его не чувствую";
- при обострении подагры продолжать пить "Алопуринол";
- при сезонной аллергии проветривать жилье, чтобы свежий воздух попадал;
- протравливать глисты всей семьи, потому что есть кот или собака;
- ребенка с атопией купать каждый день с мылом до блеска;
- лечить герпангин препаратами ацикловира;
- при температуре принимать но-шпу
- при сухом кашле принимать муколитики, что на самом деле провоцируют еще больший кашель;
- ждать, что все само пройдет.
Также частой ошибкой является то, что люди за консультацией обращаются к фармацевтам. Однако они не врачи и не владеют информацией о состоянии вашего здоровья. Фармацевты заинтересованы продать только лекарства.
Кроме того, люди могут принимать медицинские препараты при необходимости и без нее. А также сами себе назначать дозы, даже если они отличаются от назначенных врачом.
К тому же люди в первых проявлениях болезни сразу ищут в интернете себе лечение. С каждым годом растет количество людей, которые ищут ответы на свои медицинские вопросы в интернете.
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