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Назван лучший ужин для женщин 50+

Что есть на ужин женщинам после 50 лет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

После 50 лет метаболизм человека начинает замедляться, поэтому пища перед сном может нанести вред здоровью. Важно знать о продуктах, которые следует есть перед сном в таком возрасте.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает об ужине, который будет способствовать лучшему самочувствию в 50 лет.

Какие продукты можно есть на ужин

Чтобы избежать проблем с кишечником, важно правильно относиться к своему рациону.

ужин должен быть сбалансирован и содержать в своем составе белки, витамины и клетчатку. Лучше всего выбирать такие продукты:

  • говядина, курица или рыба, приготовленные на пару
  • овощи
  • кисломолочные нежирные продукты
  • овсянка или гречка, омлет

Фрукты поздно вечером не следует есть, так как они могут стать причиной вздутия из-за большого содержания сахара.

лосось является лучшей едой для людей старше 50 лет из-за содержания омега-3.

Лосось имеет меньшее содержание насыщенных жиров, чем красное мясо, и является отличным белковым выбором, который следует включать в рацион по крайней мере раз в неделю.

Важно, что ужин должен быть не раньше, чем через 5 часов после обеда и за три часа до сна. После вечернего приема пищи лучше прогуляться, а не лежать на диване.

Какое питание предпочесть в 50 лет

К тому же вода является важнейшим питательным веществом, поскольку многие лекарства могут увеличить шансы на обезвоживание. Кроме того, один из ключевых минералов, которые нам нужны, клетчатка поглощает воду. Таким образом нужно постоянно пить жидкость в течение дня.

Добавим, что домашний сыр крайне важен для пожилых людей. Все потому, что это бесценный источник сывороточного протеина, стимулирующего синтез белка в организме. А белок особенно полезен для укрепления мышечной ткани, которая с возрастом начинает теряться.

 

Ранее диетолог называла главные правила здорового ужина.

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При написании материала использовались следующие источники: сайт Тор nutrition и National council on aging.

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