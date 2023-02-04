Названа лучшая колбаса, в которой минимум добавок и никакого крахмала

Зачем в колбасе краситель?

По словам эксперта, красители в колбасе необходимы для того, чтобы придать ей однородный цвет. То есть розовый приятный оттенок – это всегда краситель.

В процессе производства в мясную массу попадают пигменты из костного мозга. В результате могут быть дефекты цвета (оттенок колбасы может быть от зеленоватого до темно-бурого цвета).

Это касается мяса механического обваливания (ММО) – это перемолотые кости, хрящи, шкурки и часть мяса.

Какой краситель добавляют в колбасу

Согласно стандартам даже в колбасы высшего сорта добавляется самый распространенный краситель – нитрит натрия, который окрашивает колбасные изделия в розовый цвет. Он обозначается на этикетке как Е250 и является не только красителем, но и консервантом.

Нитрит натрия – это соль азотной кислоты, получаемая из оксидов в результате химических реакций. Нитрит натрия обычно выглядит как белый и немного желтоватый порошок или мелкие кристаллы, не имеющие запаха, по вкусу немного кислый (calorizator).

Вещество обладает свойствами сильного антибиотического средства, способного уничтожать возбудителей многих опасных болезней, например ботулизма. Но при больших дозах способен навредить и даже убить. К счастью, в колбасу его добавляют совсем немного.

Как используют нитрит натрия

В природной среде свежее мясо через несколько часов приобретает серую окраску, происходящую благодаря реакции с воздухом.

Чтобы избежать неаппетитного серого оттенка в мясных и колбасных продуктах, пищевая промышленность широко использует добавку Е250, которая является фиксатором цвета.

Нитрит натрия влияет не только на окрас продуктов, но и является так называемым антибактериальным агентом, защищающим продукты от роста бактерий и микробов.

В какой колбасе минимум добавок

Стабилизаторы, эмульгаторы, усилитель вкуса, глутамат натрия, крахмал – могут добавляться в колбасные изделия, но только в те, которые маркируются первым и вторым сортом.

В колбасе высшего сорта согласно ДСТУ использование указанных выше веществ запрещается (кроме нитрита натрия, коптильных препаратов, аскорбиновой кислоты).

Поэтому внимательно читайте этикетку и выбирайте колбасы высшего сорта.