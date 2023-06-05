Названо лучшее место для хранения картошки: будет лежать в три раза дольше

Где хранить картофель дома

В прошлом году исследование, проведенное в рамках Программы действий по отходам и ресурсам (WRAP), показало, что картофель, хранящийся в холодильнике, может храниться более чем в три раза дольше по сравнению с хранением при комнатной температуре.

Также исследование показало, что домашнее хранение картофеля в холодильнике не увеличивает потенциал образования акриламида, что делает хранение картофеля в холодильнике безопасным, а также продлевает срок его хранения.

Кроме того, хранение овоща в холодильнике может сохранить содержание витамина С и задержать прорастание отростков.

Также картошку можно хранить в тканевых или бумажных мешках, а не в пластиковых. Это связано с тем, что картофелю необходим поток воздуха, чтобы предотвратить накопление влаги, что может привести к порче.

"Поэтому лучший способ обеспечить свободную циркуляцию воздуха - хранить картошку дышащей ткани, такой как мешковина или бумажный пакет", - уверяют эксперты.

Как избежать позеленения картошки?

Чтобы картошка не зеленела - храните ее подальше от солнечных лучей.

"Зеленый картофель означает высокую концентрацию соланина. Соланин - это ядовитое соединение, которое может иметь горький вкус и может быть вредным при употреблении в больших количествах", - отмечают ученые.

Чем полезен картофель

Картофель богат крахмалом, содержит в своем составе белок и является источником витамина С. Включая картошку в свой рацион, можно обогатить его калием, фосфором, магнием и кальцием. Кроме того, в картофеле имеются важные микроэлементы (железо, марганец, медь, цинк) и витамины.